Украина удовлетворяет потребности в энергии, несмотря на российские воздушные атаки – премьер-министр

КИЕВ (Рейтер) — Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что Украина способна производить всю необходимую ей электроэнергию, несмотря на российские воздушные удары по энергосистеме.

Шмыгаль заявил на пресс-конференции чуть более чем через год после российского вторжения, что немедленных изменений в правительстве не планируется и что реформы будут продолжены.

Он также сказал, что Украина, которая хочет вступить в военный альянс НАТО, надеется на «конкретные решения» со стороны своих союзников по НАТО.

Россия наносила волны авиаударов по энергетическим объектам, которые временами отключали электроэнергию для миллионов людей, но Украина быстро провела ремонт.

«Украина в настоящее время оснащена (энергетическими) генерирующими и сетевыми возможностями», — сказал Шмыгаль. «Следующим шагом является обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры для следующего (отопительного) сезона».

Он сказал, что правительство продолжит реформы для решения задач войны, добавив, что кадровые изменения произойдут, «но мы не обсуждали это в ближайшем будущем».

Киев приветствовал поставки оружия странам-членам НАТО, но также надеется, что альянс пойдет дальше, чем допускает возможность того, что Украина когда-нибудь в будущем может присоединиться к альянсу.

«Нам недостаточно открытых дверей. Мы ждем конкретных решений от наших партнеров», — сказал Шмыгаль.

Репортаж Олены Хармаш, редакция Тимоти Херитэдж

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