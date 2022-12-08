Украина уже ввела санкции в отношении 4500 россиян

За 100 дней работы Межведомственной рабочей группы (МРГ) по реализации санкционной политики к санкциям привлечено около 4500 физических и юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. отчетыСанкции были введены в отношении почти 4 500 физических и юридических лиц, а действия и рекомендации были приняты в отношении более 6 000 физических и юридических лиц.

«Полагаю, что набранные темпы позволят Президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить свою задачу по усилению санкционного давления на агрессора. Более того, мы продолжим наращивать усилия в этом направлении», — заявила Юлия Свиренко, председатель Верховного Совета Украины. Международная рабочая группа, Первый заместитель Премьер-министра — Министр экономики Украины.

Среди попавших под санкции дети и родственники Владимира Путина и Сергея Лаврова; бизнесмен Сергей Ролдугин, известный как «Кошелек Путина»; высшее политическое и военное руководство России и Белоруссии; Российские олигархи в списке Forbes и их окружение: Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберги, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук и др. — всего 256 человек.

Под санкционные юридические лица попадают банки, в частности Альфа-Банк (Россия), компании, связанные со Сбербанком России, банком ВТБ, предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, горнодобывающие компании, в частности Алроса, Татнефть и Татойл, компании группы Лукойл, транспортные компании логистика, аэропорты, авиакомпании и т.д.

Кроме того, были рассмотрены и рекомендованы к рассмотрению Советом национальной безопасности и обороны предложения о санкциях в отношении более 6000 физических и иных юридических лиц. Проект санкций направлен на 1000 представителей российского правительства, военного руководства, банковского сектора, более 2000 публицистов, деятелей культуры, блогеров, спортсменов, телерадиокомпаний, издательств и т. д., а также более 3000 предприятий Российской Федерации. . Военно-промышленный комплекс.

Как сообщалось, 19 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 2 507 физических и 1 374 юридических лиц — граждан России, Белоруссии и Украины. Так, глава государства издал решение СНБО о введении санкций в отношении 256 лиц — олигархов из списка Forbes и их окружения.

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