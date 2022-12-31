Украина: Украина заявила, что отразила удар беспилотника из России

Украинские военные заявили в пятницу, что отразили атаку беспилотников на страну, в том числе на столицу Киев, через день после того, как Россия обстреляла раздираемую войной страну ракетами.

«В ночь с 29 на 30 декабря противник атаковал Украину самолетами-камикадзе иранского производства», — говорится в сообщении ВВС Украины в социальных сетях.

В нем добавили, что всего с юго-восточного и северного направлений было запущено 16 беспилотников, и «все» были уничтожены украинской ПВО.



В столице Киеве городские власти объявили воздушную тревогу в 2:12 ночи по местному времени (24:12 мск), которая продлилась чуть более двух часов.

Мэр Виталий Кличко позже заявил, что столицу атаковали семь беспилотников: два были сбиты «на подлете» и пять над городом.

Он добавил, что пострадавших нет, но упавшие обломки повредили окна в двух домах в юго-западном округе страны.

Утром в четверг о взрывах сообщили по всей Украине, в том числе в Киеве, втором городе Харькове на востоке и западном городе Львове недалеко от границы с Польшей. Украинские военные заявили, что Россия запустила 69 крылатых ракет, из которых сбила 54.

Атаки произошли через 10 месяцев после того, как Москва вторглась в Украину. В последние месяцы российские удары были нанесены по энергосистеме, в результате чего миллионы людей остались без света посреди зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после теракта в четверг большинство регионов остались без электричества.

