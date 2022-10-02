Украина: Украина продолжает контратаку после неудачи России

В воскресенье Россия атаковала родной город украинского президента с помощью дронов-смертников, а Украина продолжила контратаку после восстановления контроля над стратегическим восточным городом.

Потеря Россией Лимана, который использовал его в качестве транспортного и логистического узла, стала новым ударом для Кремля, который стремится к эскалации войны путем незаконной аннексии четырех областей Украины.

«Украинский флаг уже в Лимане», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном выступлении. «За последнюю неделю в Донбассе было больше украинских флагов. Через неделю флагов будет больше».



На юге Украины Кривой Рог, родной город Зеленского, подвергся нападению российского беспилотника-смертника, который рано утром в воскресенье врезался в школу и разрушил два ее этажа, заявил Валентин Резниченко, губернатор Днепропетровской области Украины.

По его словам, пожар, возникший в результате атаки беспилотника, потушен.

В последние недели Россия начала использовать дроны-смертники иранского производства для атаки целей на Украине. На юге Украины ВВС Украины заявили, что за ночь сбили пять иранских беспилотников, а еще двум самолетам удалось преодолеть средства ПВО.

Между тем российские обстрелы также были нацелены на город Запорожье, заявили власти в воскресенье.

В воскресенье украинские военные заявили, что нанесли удар по российскому складу боеприпасов на юге страны в Чернигове, нанеся удары по другим российским командным пунктам, складам боеприпасов и двум зенитным батареям С-300.

Не сразу удалось проверить новости о боевых действиях.

Загнав украинские силы в угол, Россия в субботу вывела свои войска из Лаймана на востоке, что британские военные назвали «серьезной политической неудачей» для Москвы. Штурм города открывает путь для продвижения украинских войск на оккупированные Россией земли.

Лиман был важным звеном на переднем крае русских наземных коммуникаций и логистики. Лиман находится в Донецкой области недалеко от границы с Луганской областью, двумя областями, которые Россия аннексировала в пятницу после того, как заставила жителей голосовать на референдумах под дулом пистолета.

Министерство обороны России заявило, что оно нанесло ущерб украинским силам в их битве за Леман, но заявило, что превосходящие по численности российские силы были отведены на более подходящие позиции.

На ежедневном брифинге разведки британское министерство обороны охарактеризовало Lehman как критическое, поскольку через реку Северский Донец проходит «крупная дорога, за которой Россия пытается укрепить свою оборону».

Британцы заявили, что, по их мнению, до вывода русских город находился под контролем «недостаточных элементов».

Выход Москвы из Lehman вызвал немедленную критику со стороны некоторых российских официальных лиц.

«Дальнейшие потери на незаконно оккупированных территориях почти наверняка приведут к эскалации этой публичной критики и усилению давления на старшее командование», — говорится в брифинге британских военных.

Украинские силы отбили участки территории в ходе контратаки, начавшейся в сентябре, которая унизила и разозлила Россию.

Президент России Владимир Путин представляет украинские успехи как спланированную попытку Соединенных Штатов уничтожить Россию, и на этой неделе он усилил угрозы применения ядерной силы в своей самой резкой и антизападной риторике на сегодняшний день.