Украина устанавливает штрафные санкции за продвижение российских войск на восток | Российско-украинские военные новости

Украинские силы совершили тактическое отступление из последнего независимого города на востоке Луганской области на 19-й неделе российского вторжения.

Украинские защитники вышел из Лисичанска На кадрах с геолокацией видно, как российские войска входят в город Бесспорный.

Губернатор Луганска Серхи Хайдай сказал 2 июля украинские войска не смогли эффективно бороться с российскими войсками.

«За минувшие сутки оккупанты открыли огонь из всего имеющегося оружия», — сказал он, по последним свободным населенным пунктам в Луганске, Лисизанске, Приволжье, Вовзояровке и Солодаровке.

«Частные дома в селах горят один за другим. При высокой плотности обстрелов у нас есть время только для защиты пострадавших», — сказал Хайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский Боевые действия в Донбассе, включающем Луганскую и Донецкую области, он охарактеризовал как «жесткие-очень тяжелые». Еще больше чувствуется огневое превосходство захватчиков.

Государственные служащие Украины договорились на следующий день решил сдаться Город Лисизанск был тактическим.

«Продолжение обороны города приведет к опасным последствиям, так как у российских оккупационных войск есть много преимуществ в артиллерии, авиации, системах активного базового огня, боеприпасах и личном составе», — заявили в Генштабе. «Решено было уйти, чтобы спасти жизни украинских защитников».

Как и отступление из Северодонецка неделей ранее, уход из Лисизанска ознаменовал отход от обороны города Мариуполя в мае, в ходе которого около 2500 украинских военнослужащих получили приказ сдаться и были взяты в плен после того, как исчерпали свою способность наносить потери русским. . злоумышленники.

В Лисичанске акцент для Украины был сделан на сохранении способности своих войск сражаться еще один день.

Россия сказала Победа над Лисичанском, заявили, что украинские силы вышли из своего последнего опорного пункта на востоке Луганской области. Однако объявление о победе было преждевременным, так как 6 июля продолжались бои в небольших населенных пунктах Луганска.

Тем не менее президент России Владимир Путин наградил полковника Александра Лапина и генерал-майора Эседуллу Абачева медалью Героя России за взятие Лисизанска.

После их победы секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подтвердил первоначальную главную цель Кремля — «деназификацию» и «милитаризацию» Украины.

В марте цель российских войск по захвату Донбасса, включая оставшуюся половину Донецкой области, которая все еще находится в руках Украины, еще не достигнута.

Игорь Киркин, высокопоставленный российский командир, указал на очень ограниченный характер успеха русских в Луганске. Игорь Иванович СтрелковВ 2014 году он занимал пост министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и в значительной степени отвечал за то, что убедил Путина начать военную интервенцию в Донбассе.

«Видимо, решительный оборонительный характер боя за Северодонецк-Лисичанск был преднамеренным в составе командования ВСУ», — сказал Киркин. Личные знания Топография, написанная в Telegram.

«Бои затягивались только с целью выиграть как можно больше времени и нанести максимальные потери российской ударной группировке. Потеряв ключевые позиции, командование ВСУ сумело отвести центр своих оборонительных войск, избегая окружение даже небольшой их части — Северодонецка и района г. Лисысанск и г. Золот. -Корское.»

Эту тактику подтвердил и губернатор Луганской области. Хидайон обозначил преимущества русских и украинцев: «Только во время штурма Лисисанска противник потерял тысячи человек убитыми и ранеными. Да, у них больше сил и средств, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована.

Киркин отмечает, что «Вооруженные Силы Украины постоянно наращивают численность войск и боевой техники по всем направлениям — «активным» и «спящим», создавая постоянное превосходство в живой силе, артиллерии и бронетехнике. Их много. При этом время противник продолжает наращивать стратегические резервы, Северодонецк.-Ограничение вступления в войну даже в разгар Лисизанского сражения… Вывод: ВСУ завершают подготовку к проведению собственных оперативных действий на одном или нескольких направлениях . . «

Киркин также приходит к выводу, что вторая фаза путинской «спецоперации» на Украине не подорвала украинский военный потенциал. И наоборот, трудности России с набором новых войск означают, что российский потенциал находится под угрозой полного истощения. Киркин предсказал, что Россия может Найдите себя в отступлении Северный фронт под Харьковом к концу лета как украинские резервы вводят в строй.

«Дальнейшее игнорирование вышеуказанной неспособности может негативно сказаться на ситуации на стратегическом уровне», — сказал он.

Самир Пури, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, предостерег от поспешных суждений о темпах истощения России.

«То, как Россия ведет войну, кажется очень бесчеловечным. «Похоже, Россия терпит неудачу и выигрывает одновременно, в зависимости от показателей», — сказал Пури.

«Даже их победы, кажется, изначально связаны с поражениями. С точки зрения Америки то, что Россия сделала со своими вооруженными силами, самоубийственно и даже предательски. Но используется совсем другая логика страданий и потерь», — сказал он «Аль-Джазире».

Объективно у России возникли проблемы с переброской войск, и украинская разведка считает, что она проводит необъявленную всеобщую мобилизацию и набор новобранцев. Последний чиновник России Число погибших составляет 1351 человек. Выдан 25 марта. В то время НАТО оценило число погибших в России от 7000 до 15000 человек. Украина сейчас оценивает количество россиян более чем в 36 000 человек.

В то же время Украина, похоже, разрабатывает систему более эффективного перехвата российских ракет против гражданских целей.

Президент Зеленский становится все более непреклонным в отношении полного изгнания России с украинской земли. Зеленский 3 июля он повторил мантру о том, что Украина стремится вернуть себе все территории, захваченные Россией с 2014 года.

«Благодаря увеличению поставок современного оружия, благодаря нашей тактике. Украина ничего не вернула», — сказал он.

Изолированный международными санкциями, Путин, похоже, все глубже копается в своих ресурсах.

Он направил в Думу Правовые поправки 30 июня вооруженные силы заставят российские предприятия вести боевые действия за границей.

«Юридическим лицам, независимо от форм собственности, будет запрещено отказываться от государственных заказов и контрактов. Поэтому бизнес обязан предоставлять товары, выполнять работы и оказывать услуги для ведения боевых действий за пределами страны», — говорится в описании путинского поправки.

Украина, похоже, фактически повернула вспять войну, принятую Путиным, — не только с точки зрения численности войск.

На прошлой неделе Украина начала обстреливать российскую технику и склады с боеприпасами, вынудив Россию в некоторых местах ограничить количество снарядов и поставив под угрозу подавляющую огневую мощь, которая до сих пор была сильной стороной России.