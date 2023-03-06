Украина утверждает, что сбила 13 российских беспилотников

Военно-воздушные силы Украины заявили в понедельник, что они сбили 13 беспилотников со взрывчаткой, запущенных с юга России ночью после того, как в Киеве несколько часов звучали сирены.

ВВС сообщили в Telegram, что российские силы запустили 15 беспилотников иранского производства из Брянской области, к северо-востоку от Киева, 13 из которых были сбиты украинскими силами.

С октября Россия наносила удары ракетами и беспилотниками по критически важной инфраструктуре Украины, что побудило Киев укрепить свои системы ПВО с помощью Запада.

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В Киеве в течение нескольких часов утром в понедельник раздавались сигналы воздушной тревоги, и власти заявили, что средства ПВО были запущены по «воздушной цели».

Глава военного ведомства города Сергей Попко заявил, что беспилотники направлялись в Киев, но были сбиты силами ПВО Украины и не привели к жертвам или повреждению инфраструктуры.

Украина стала лучше противостоять российским воздушным атакам после получения новых систем противоракетной обороны от западных союзников, включая США и Великобританию.

Однако в конце февраля в западноукраинском городе Хмельницкий в результате атаки российского беспилотника два человека погибли и трое получили ранения.

В прошлом месяце Соединенные Штаты объявили о дополнительной помощи в области безопасности Киева на 2 миллиарда долларов после того, как в декабре согласились отправить ему высокоэффективные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Журналисты AFP недавно видели, как украинские войска под Киевом охраняли город от дронов, вооруженных пулеметами перед Второй мировой войной.

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Между тем Украина в среду отрицала нападение на Россию, сославшись на попытки атак внутри страны, которые Москва не приняла. На протяжении всей войны украинские командиры и старшие офицеры обычно отрицали свою ответственность за нападения на территорию России. Украинский военный эксперт заявил, что хотя Киев может и должен атаковать российскую территорию, он не хочет раскрывать подробности своих операций там.

Предоставлено: АФП