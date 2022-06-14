Украина хвалит подростка за шпионаж беспилотника за российской бронетехникой | Новости, спорт, вакансии

КОЛОНЧИНА, Украина (Associated Press). Когда российские танки и грузовики окружили их село, украинский подросток и его отец тайком запустили в воздух свой крошечный беспилотник.

Работая в команде, они сделали обзорные снимки бронеколонны, движущейся в сторону Киева, определили ее координаты и вскоре передали ценную информацию украинской армии.

В течение нескольких минут артиллерийские батареи обрушили на вторгшихся смертоносные снаряды.

15-летний Андрей Покраса и его отец Станислав были приглашены на Украину для добровольной воздушной разведки в первые дни вторжения, когда российские войска, ворвавшиеся с севера, предприняли в конечном итоге безуспешную попытку захватить столицу и вернуть страну. на колени.

В течение целой недели после вторжения 24 февраля пара часто совершала облеты на своем беспилотнике, рискуя попасть в плен или, что еще хуже, если российские силы узнают об их вторжении.

«Это были одни из самых страшных моментов в моей жизни», — рассказал Андрей, объясняя свои лидерские качества команде репортеров Associated Press.

«Мы предоставили фотографии и веб-сайт вооруженным силам», — сказал он. «Они сузили координаты и передали их по рации, чтобы корректировать артиллерию».

Его отец был счастлив оставить лидерство мальчику.

Я умею управлять дроном, но мой сын делает это лучше. «Мы сразу решили, что он собирается это сделать», — сказал 41-летний Станислав Покраса.

Они не уверены, сколько российских целей было уничтожено с использованием предоставленной ими информации. Но они увидели опустошение российской колонны, когда позже вернули беспилотник над обугленными корпусами грузовиков и танков возле города к западу от Киева и у стратегически важной трассы, ведущей в столицу.

«Было уничтожено более 20 российских боевых машин, в том числе бензовозы и танки», — сказал отец.

Пока российские и украинские войска вели ожесточенные бои за контроль над пригородами Киева, украинские солдаты, наконец, убедили семью Покрасных покинуть их село, которое позже было оккупировано российскими войсками.

Поскольку все взрослые мужчины в возрасте до 60 лет получили приказ правительства оставаться в стране, Букрасса Старший не смог воссоединиться со своей женой и сыном, когда они бежали в соседнюю Польшу.

Они вернулись несколько недель назад, когда Андрей закончил учебный год.

«Я был рад, что мы кого-то уничтожили, — сказал он. «Я был рад, что внес свой вклад, потому что смог что-то сделать, а не просто сидеть и ждать».

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