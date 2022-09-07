Украина Херсон: Западники, воевавшие в Сирии, помогают контратаковать

Бывший британский солдат работает с разведывательным подразделением украинской армии в битве за возвращение южной Херсонщины и является одним из трех иностранцев в команде.

«Бои были напряженными, было много бомбёжек», — сказал CNN 48-летний Эйрес. Мы упорно сражались и заняли русские позиции, которые должны были занять».

Эрис был тяжело ранен осколком в левую ногу на второй день контратаки вместе с четырьмя другими ранеными из его подразделения.

Но, несмотря на потери на передовой, он сказал, что украинские силы медленно, но верно продвигаются вперед.

«Это не будет быстро, это тяжелый и медленный бой, метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов, чтобы устроить масштабный блицкриг с полчищами артиллерии и бронетехники», — сказал Эйрес. «Поэтому мы должны сделать это с умом и попытаться сделать это, понеся как можно меньше жертв». Пока что украинцы утверждают, что во время наступления захватили небольшую горстку населенных пунктов в Херсонской области, и, по словам экспертов британской разведки, успехи, вероятно, были достигнуты за счет «некоторой тактической неожиданности». Айрис из Лондона сражается вместе с бывшим морским пехотинцем США Майклом Зафером Роненом, который также был ранен на прошлой неделе в начале контратаки и получил осколочные ранения головы, живота и руки. Первоначально они познакомились, сражаясь вместе с курдскими боевиками в Сирии. Сейчас они выздоравливают в больницах города Одессы на осажденном побережье Черного моря на юге Украины. 34-летний Зафер Ронен из Канзаса сказал, что боевой дух украинской армии на передовой остается «достаточно высоким», но, напротив, противостоящие российские силы кажутся «несколько непрофессиональными и дезорганизованными». Двое мужчин прибыли в начале войны добровольцами, а позже записались наемными солдатами в украинскую армию по трехлетнему контракту. READ Моряк живет 14 часов в Тихом океане, цепляясь за буй после падения в море Эйрес сказал, что пришел присоединиться к борьбе, потому что был «впечатлен духом украинского народа». «Это было (между) правильным и неправильным», — сказал Эйрес. Это было неспровоцированное нападение на суверенную страну». Он добавил, что у него «абсолютно нет» симпатии к российским солдатам. Главной проблемой на поле боя является их превосходство в вооружении и превосходство над своими российскими коллегами. Эйрес сказал, что передовые подразделения хорошо оснащены стрелковым оружием и боеприпасами, но им не хватает тяжелого вооружения, такого как артиллерия и танки. Ограниченное количество оружия, предоставленного Соединенными Штатами и НАТО, такого как HIMARS, гаубицы и противотанковые ракетные комплексы Javelin, оказалось полезным в этой битве, но его недостаточно, чтобы сравниться с огневой мощью их противников. «Они постоянно обстреливают нас из артиллерии, и это усложняет задачу, а артиллерия и бронетехника, которые у них есть, превосходят наши», — сказал Эйрес. «Наши удары носят точечный характер, но они ограничены», — добавил он. В субботу в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что, по словам украинских официальных лиц, атака была «преднамеренной, систематической операцией по ослаблению российских сил и материально-технического обеспечения, а не направлена ​​на немедленное возвращение больших участков территории». .» «Я вернулся домой, я ничто» У Ириса белая борода, и его украинские товарищи прозвали его «Дедушкой». Но он уже заслужил доверие своих младших коллег. «Как только они увидят вас в бою и узнают, что вы здесь, чтобы остаться, и они узнают, что вы способный солдат, вы сразу же заслужите их уважение», — сказал Эйрес. Эйрс провел свой поздний подростковый период в королевском зеленом мундире — пехотном полку британской армии — и теперь чувствует, что эта битва дала ему новую цель. «Дома я никто, я просто старик, сдающий комнату», — сказала Айрис. «Пока я солдат, делаю доброе дело, воюю». READ Армия обороны Израиля располагала передовыми данными о попытке «Хизбаллы» запустить беспилотники по газовому месторождению Кариш. Он добавляет, что его сын гордится тем, что он делает. Для этих двух раненых иностранных бойцов их следующей целью является не возвращение домой в безопасное место, а только возвращение на передовую, чтобы как можно скорее присоединиться к бою. «Как только все на моем теле заживет, может быть, через три-четыре недели, я должен вернуться туда», — сказал Зафер Ронен. «Конечно, я вернусь», — добавила Айрес. «Потому что я солдат».