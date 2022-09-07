Украина Херсон: Западники, воевавшие в Сирии, помогают контратаковать

Бывший британский солдат работает с разведывательным подразделением украинской армии в битве за возвращение южной Херсонщины и является одним из трех иностранцев в команде.
«Бои были напряженными, было много бомбёжек», — сказал CNN 48-летний Эйрес. Мы упорно сражались и заняли русские позиции, которые должны были занять».
Эрис был тяжело ранен осколком в левую ногу на второй день контратаки вместе с четырьмя другими ранеными из его подразделения.
Но, несмотря на потери на передовой, он сказал, что украинские силы медленно, но верно продвигаются вперед.
«Это не будет быстро, это тяжелый и медленный бой, метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов, чтобы устроить масштабный блицкриг с полчищами артиллерии и бронетехники», — сказал Эйрес. «Поэтому мы должны сделать это с умом и попытаться сделать это, понеся как можно меньше жертв».
Пока что украинцы утверждают, что во время наступления захватили небольшую горстку населенных пунктов в Херсонской области, и, по словам экспертов британской разведки, успехи, вероятно, были достигнуты за счет «некоторой тактической неожиданности».
Айрис из Лондона сражается вместе с бывшим морским пехотинцем США Майклом Зафером Роненом, который также был ранен на прошлой неделе в начале контратаки и получил осколочные ранения головы, живота и руки.
Первоначально они познакомились, сражаясь вместе с курдскими боевиками в Сирии. Сейчас они выздоравливают в больницах города Одессы на осажденном побережье Черного моря на юге Украины.
34-летний Зафер Ронен из Канзаса сказал, что боевой дух украинской армии на передовой остается «достаточно высоким», но, напротив, противостоящие российские силы кажутся «несколько непрофессиональными и дезорганизованными».
Двое мужчин прибыли в начале войны добровольцами, а позже записались наемными солдатами в украинскую армию по трехлетнему контракту.
Эйрес сказал, что пришел присоединиться к борьбе, потому что был «впечатлен духом украинского народа».
«Это было (между) правильным и неправильным», — сказал Эйрес. Это было неспровоцированное нападение на суверенную страну». Он добавил, что у него «абсолютно нет» симпатии к российским солдатам.
Главной проблемой на поле боя является их превосходство в вооружении и превосходство над своими российскими коллегами. Эйрес сказал, что передовые подразделения хорошо оснащены стрелковым оружием и боеприпасами, но им не хватает тяжелого вооружения, такого как артиллерия и танки. Ограниченное количество оружия, предоставленного Соединенными Штатами и НАТО, такого как HIMARS, гаубицы и противотанковые ракетные комплексы Javelin, оказалось полезным в этой битве, но его недостаточно, чтобы сравниться с огневой мощью их противников.
«Они постоянно обстреливают нас из артиллерии, и это усложняет задачу, а артиллерия и бронетехника, которые у них есть, превосходят наши», — сказал Эйрес. «Наши удары носят точечный характер, но они ограничены», — добавил он.
В субботу в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что, по словам украинских официальных лиц, атака была «преднамеренной, систематической операцией по ослаблению российских сил и материально-технического обеспечения, а не направлена на немедленное возвращение больших участков территории». .»
«Я вернулся домой, я ничто»
У Ириса белая борода, и его украинские товарищи прозвали его «Дедушкой». Но он уже заслужил доверие своих младших коллег.
«Как только они увидят вас в бою и узнают, что вы здесь, чтобы остаться, и они узнают, что вы способный солдат, вы сразу же заслужите их уважение», — сказал Эйрес.
Эйрс провел свой поздний подростковый период в королевском зеленом мундире — пехотном полку британской армии — и теперь чувствует, что эта битва дала ему новую цель.
«Дома я никто, я просто старик, сдающий комнату», — сказала Айрис. «Пока я солдат, делаю доброе дело, воюю».
Он добавляет, что его сын гордится тем, что он делает.
Для этих двух раненых иностранных бойцов их следующей целью является не возвращение домой в безопасное место, а только возвращение на передовую, чтобы как можно скорее присоединиться к бою.
«Как только все на моем теле заживет, может быть, через три-четыре недели, я должен вернуться туда», — сказал Зафер Ронен.
«Конечно, я вернусь», — добавила Айрес. «Потому что я солдат».
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