Украина хочет запретить спортсменам соревноваться с россиянами – NBC Boston

Украинское правительство стремится не допустить спортсменов к участию в спортивных соревнованиях, особенно в отборочных к Олимпийским играм в Париже в следующем году, в которые вновь вошли российские спортсмены.

Международный олимпийский комитет во вторник рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам выступать в качестве нейтральных спортсменов без национальной символики. Украина хотела сохранить полное исключение, которое действует в большинстве видов спорта вскоре после прошлогоднего российского вторжения.

Министр правительства Олег Немчинов заявил в четверг, что решение было принято только о выходе на мероприятия без участия России, сообщает общественная телерадиокомпания «Суспольное».

Никакое решение не было немедленно опубликовано, и было неясно, как именно оно будет выполняться. Международный олимпийский комитет рекомендует допустить россиян к соревнованиям в индивидуальном порядке, а не в составе национальных команд. Однако во многих олимпийских видах спорта проводятся как индивидуальные, так и командные соревнования в одном месте, например, гимнастика или фехтование. Международные спортивные федерации не обязаны выполнять рекомендации МОК, и большинство из них еще не взяли на себя обязательства по реадмиссии российских и белорусских спортсменов.

Не было объяснений, как подход Украины повлияет на теннис, поскольку россияне и белорусы уже играют в мужском и женском турах и играли против украинцев. Им по-прежнему запрещено участвовать в соревнованиях национальных сборных по теннису, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

В прошлом году Украина бойкотировала олимпийский квалификационный турнир по дзюдо, когда руководящий совет этого вида спорта разрешил россиянам, в том числе многим военнослужащим страны, участвовать в них в качестве нейтральных спортсменов. Украинские официальные лица ранее не исключали бойкотирования парижской Олимпиады в следующем году вместо того, чтобы конкурировать с россиянами.