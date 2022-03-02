Украина хочет отделить Россию от глобального Интернета. Эксперты говорят, что это рискованная идея

Но сейчас Украина настаивает на чем-то более драматичном и разветвленном.

«Направляю вам это письмо от имени народа Украины, прошу вас принять меры к срочному введению жестких санкций против Российской Федерации в домене DNS. [Domain Name System] регулирования в ответ на ее агрессивные действия по отношению к Украине и ее гражданам», — написал Андрей Набок, представляющий Украину в Правительственном консультативном комитете ICANN.

Эксперты по управлению Интернетом говорят, что требование Украины, если оно будет реализовано, фактически отключит Россию от Интернета, оставив российские веб-сайты без дома. Адреса электронной почты перестанут работать, и пользователи Интернета не смогут войти в систему. Россия вдруг окажется на цифровом острове.

Но это то же самое Эксперты по управлению сомневаются, что требование Украины в конечном итоге будет удовлетворено. Во-первых, говорят они, это создаст опасный прецедент, который может дать авторитарным государствам право выдвигать аналогичные требования. С другой стороны, неясно, сможет ли ICANN принять такое решение, даже если бы многие захотели. Кроме того, добавили они, изоляция России от остального цифрового мира может дать Кремлю именно то, чего он хочет: граждане, не имеющие доступа к внешней информации.

Такие правительства, как Китай, стремились изолировать своих людей от внешнего цифрового мира. Но спрос Украины беспрецедентен, по словам Винта Серфа, которого многие считают одним из отцов интернета.

«Впервые на моей памяти правительство обратилось к ICANN с просьбой вмешаться в нормальную работу» системы доменных имен такого размера, — сказал Серф CNN Business.

«Интернет работает во многом благодаря высокому уровню доверия между многими компонентами его экосистемы», — добавил Серф. «Действие в соответствии с этим требованием будет иметь негативные последствия во многих измерениях».

Сообщение было впервые передано катящийся рок . Пресс-секретарь ICANN Анджелина Лопес подтвердила CNN, что письмо было получено и официальные лица рассматривают его, но отказалась от комментариев.

Как это может работать

В рамках своего запроса Набок сказал, что российский онлайн-код страны .RU и его кириллический эквивалент должны быть упразднены. Кроме того, Набок сказал, что отправляет отдельный запрос в Региональный интернет-реестр в Европе и Центральной Азии с просьбой вернуть все IP-адреса, которые он присвоил России.

Интернет-пользователи получают доступ к «достоверной информации в областях альтернативного домена, что предотвращает рекламу и дезинформацию». Набук утверждал, что процедуры будут Еще один способ для мира наказать Россию для завоевания Украины, это помогло быИнтернет-пользователи получают доступ к «достоверной информации в областях альтернативного домена, что предотвращает рекламу и дезинформацию».

Эксперты по управлению Интернетом говорят, что, хотя можно представить, как будет работать предложение Украины, его реализация — это совсем другое дело. Теоретически удалить домен .RU из глобального Интернета можно так же просто, как удалить строку инструкций с основных «корневых» серверов по всему миру, которая в настоящее время указывает веб-браузерам, куда обращаться, когда они хотят получить доступ к российскому веб-сайту. Штольца, старшего юриста Digital Rights Group Electronic Frontier Foundation.

Тем временем восстановление российских IP-адресов было бы равносильно удалению винта, который удерживает плату на стене, сказал Мэллори Нодел, главный технический директор Центра демократии и технологий, американского аналитического центра. Как доске больше не будет места на стене, так и русские сайты исчезнут из интернета, потому что негде сидеть.

Это также означает, что смартфоны, компьютеры и другие подключенные устройства в России больше не смогут получить более широкий доступ к Интернету, поскольку они больше не выделяют IP-адреса, которые могут идентифицировать эти устройства в глобальной сети, сказал Кнудель.

У России, вероятно, будет достаточно собственной локальной копии Интернета, чтобы российские пользователи Интернета могли общаться друг с другом в течение некоторого времени, но опыт, вероятно, сильно ухудшится, если Россия не будет кэшировать копии всего Интернета для доступа людей, сказал Кнодел. . . . До тех пор локальная российская резервная копия не будет отражать будущий контент, который постоянно добавляется в глобальный интернет.

«С практической точки зрения это в конечном итоге затронет всех в России, кто подключен к Интернету, и не окажет реального влияния на мощные системные институты, такие как вооруженные силы и правительство», — сказала она. «Мы точно знаем, что это серьезно нарушило бы доступ людей к Интернету в России».

Тяжелая битва за Украину, непреднамеренные риски для россиян

Для Украины заставить ICANN выполнить ее требование является как политической, так и технической проблемой.

ICANN, Международная корпорация по присвоению имен и номеров, является одной из многих глобальных организаций, которые помогают направлять и контролировать развитие Интернета. Он действует в основном на основе консенсуса, и в его состав входят не только правительства, но и группы гражданского общества и технические эксперты.

В течение многих лет ICANN тщательно культивировала свою роль неполитического администратора функций Интернета. Из-за своей структуры и процесса принятия решений в ICANN нет единого субъекта, который может диктовать результаты. Этот параметр отражает очень сложную экосистему компаний и организаций, которые управляют технической инфраструктурой Интернета.

Украине предстоит тяжелая политическая битва за количество групп, которые ей нужно будет убедить. Столц сказал, что около дюжины провайдеров используют так называемые «корневые серверы», которые необходимо обновить, чтобы убрать Россию из Интернета, и спорный план, подобный украинскому, не приведет к консенсусу между ними в ICANN. Даже если представители ICANN каким-то образом решат реализовать украинский план, достаточно одного-двух отклонений, и весь план рухнет.

Украина также сталкивается с техническим конфликтом по некоторым из тех же причин. Распределенный характер Интернета означает, что он должен зависеть от всеобщего согласия.

«На техническом уровне интернет-хаба нет, — сказал Штольц. «Нет никакого командного центра. Нет кнопки, которую можно нажать, чтобы сделать все это».

По словам Роны Сандвик, исследователя цифровой безопасности, существует также проблема международного права. «Организация Объединенных Наций ранее объявила Интернет правом человека и заявила, что разделение людей является нарушением прав человека и противоречит международному праву», — сказал Сандвик. чирикать

По словам Ноделя, даже если Украина поставит всех в одинаковое положение, это все равно будет рискованной идеей. Она сказала, что этот план нарушит некоторые из «действительно важных функций аутентификации и веб-безопасности», которые в настоящее время интегрируются в Интернет. Это может быть вредно для россиян, которые полагаются на эти функции безопасности для своей безопасности, особенно для перебежчиков.

Нодель сказал, что Россия и Китай также активно создают свои собственные, более управляемые, внутренние версии Интернета. Реализация украинского плана может дать России то, чего она хочет: более гибкую онлайн-аудиторию, не имеющую доступа к иностранной информации.

«Россия долгое время пыталась понять, как вырваться из большого Интернета, и одним из главных препятствий на пути к этому является глобальная система доменных имен», — сказал Кнодел.