Украина хочет подтвердить свою заявку на членство в НАТО — ПОЛИТИКО

Посол Украины в альянсе заявил во вторник, что Киев стремится выполнить свое стремление присоединиться к НАТО во время саммита в следующем месяце.

В беседе с Politico в Брюсселе посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что ее страна хочет «какого-то приглашения или хотя бы обязательства». […] Рассмотреть сроки и условия нашего членства».

Лидеры НАТО встретятся в Вильнюсе в середине июля на ежегодном саммите альянса, и вопрос продвижения членства Украины станет наиболее политически деликатным пунктом повестки дня.

Но Галибаренко, представляющий Украину в НАТО с 2021 года, дал четкое представление о такой возможности.

Она признала, что для многих «любое обязательство — это красная линия». […] Потому что они думают, что это бремя для них».

«Я могу понять суть — я не могу этого вынести», — сказал Джалибаренко, подчеркнув, что «мы реалисты, мы не платим сейчас за членство».

Ряд западных столиц призвали к серьезному обсуждению будущего места Украины в НАТО только после окончания войны.

Украинские официальные лица говорят, что они понимают, что страна не вступит в НАТО, пока продолжаются боевые действия, и что прямое приглашение вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе маловероятно, но они все еще настаивают на том, чтобы лидеры НАТО приняли «политическое решение» о членстве.

«Давайте возьмем на себя какие-то обязательства, например, когда позволят условия, когда закончится война», — сказал Жалибаренко.

И Киев, и многие союзники на восточном фланге НАТО оказывают давление, чтобы альянс обошёл 2008 год. Соглашение — Во время саммита в Бухаресте было объявлено, что Украина станет членом коалиции и следующим шагом будет так называемый План действий по членству (ПДЧ).

В последние дни чиновники плавать Идея компромисса в Вильнюсе заключается в том, чтобы отказаться от требования, чтобы у Украины была карта пути к членству.

На вопрос президента США Джо Байдена в минувшие выходные, облегчит ли это присоединение Украины к коалиции, Показано Он не любит сокращений.

«Я не собираюсь упрощать. Я думаю, что они сделали все, чтобы продемонстрировать способность к координации в военном отношении, но есть целая проблема: безопасна ли их система? Я думаю, что они могут. Но это не автоматически».

Отвечая на вопрос о комментариях Байдена, украинский посол пояснил, что Украине будет легче проводить реформы, когда она присоединится к клубу.

«Я думаю, что президент прав, говоря, что предстоит много работы», — сказала она.

Но посол утверждал, что другие страны признали свои недостатки в альянсе. А некоторым странам, например Финляндии, пришлось пропустить процесс MAP.

В любом случае, подчеркнула она, Киев будет продолжать выступать за более тесные отношения с НАТО, признавая при этом существующие ограничения.

«Я стараюсь быть прагматичным», — сказал Джалибаренко, высоко оценив ожидаемый пакет помощи НАТО, «План перехода в обороне», который поможет модернизировать вооруженные силы Украины, и шаг по модернизации нынешнего Комитета НАТО-Украина для более тесной координации Совета НАТО-Украина. .

Недавно президент Украины Владимир Зеленский под угрозой Не ехать на Вильнюсский саммит, если не получит четкого политического сигнала от коалиции.

Но Джалибаренко преуменьшил это, назвав планируемую новую помощь, Совет НАТО и Украину «апгрейдом наших отношений».

Хотя президент «никогда больше не сможет поехать в Вильнюс для семейного фото», она сказала, что новая поддержка составляет «прочную основу для следующего президента».

Посол сказал, что отсутствие приглашения присоединиться к коалиции было бы «плохим сигналом». Но она сказала: «Это не был бы конец света, если бы не было приглашения в Вильнюсе». «Поэтому не сегодня… но, может быть, завтра, в следующем году в Вашингтоне, кто знает?»