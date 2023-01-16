Украина: число погибших в результате российского удара по жилому дому возросло до 25 человек

Президент Владимир Зеленский заявил, что число погибших в результате российского ракетного обстрела жилого дома в городе Днепр на юго-востоке Украины возросло в воскресенье до 25 человек, когда спасатели пытались вытащить выживших из-под завалов.

Спасательные бригады работали морозной ночью в разрушенном многоэтажном жилом доме, который в субботу стал одним из самых пострадавших от массированных российских бомбардировок.

Атаки, которые также были нацелены на столицу Киев и город Харьков на северо-востоке, положили конец двухнедельному затишью в воздушных ударах, которые Россия наносила по энергетической инфраструктуре Украины и городским центрам почти еженедельно, начиная с октября.

В субботу Россия запустила 33 крылатые ракеты, из которых 21 была сбита, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Ракета, поразившая жилой дом, была ракетой Х-22, выпущенной из Курской области России, сообщило Командование ВВС, добавив, что Украина не имеет системы, способной перехватывать этот тип оружия.

В Днепре рабочие с помощью подъемного крана пытались спасти людей, застрявших на верхних этажах многоквартирного дома, в котором проживало около 1700 человек, некоторые жители сигнализировали о помощи включив свет на своих мобильных телефонах.

Президент Зеленский заявил, что по состоянию на полдень воскресенья по меньшей мере 73 человека получили ранения и 39 человек спасены. В администрации Днепра заявили, что 43 человека пропали без вести.

Продолжаются поисково-спасательные работы, идет демонтаж опасных элементов конструкции. все время. «Мы продолжаем бороться за каждую жизнь», — сказал украинский лидер.

Эван Джарнок был в своей квартире, когда здание подверглось бомбардировке, и говорит, что ему повезло, что он выжил. Он описал свой шок от того, что русские разбомбили жилой дом, не имевший стратегической ценности.

Здесь нет военных объектов. — Здесь ничего нет, — сказал он. Здесь нет ни ПВО, ни военных баз. Это затрагивает только невинных мирных жителей».

Жители Днепра присоединились к спасателям на месте происшествия, чтобы помочь убрать завалы. Другие принесли еду и теплую одежду для тех, кто потерял жилье.

«Понятно, что это терроризм и все это просто не по-человечески», — сказал один из местных жителей Артем Мызиченко, разбирая завалы.

Минобороны России, взявшее на себя ответственность за ракетные удары по территории Украины, заявило, что достигло своей цели.

Все обозначенные цели были поражены. «Цель атаки достигнута», — говорится в сообщении министерства в Telegram. В нем говорится, что ракеты были выпущены «по системе военного управления Украины и связанным с ней энергетическим объектам», но не упоминается об обстреле жилого дома в Днепре.

В воскресенье российские войска атаковали жилой массив в Херсоне на юге Украины, сообщил Ярослав Янушевич в телеграмме. По предварительной информации, два человека пострадали.

Возобновление российских авиаударов произошло в то время, когда в Донецкой области на востоке Украины бушуют ожесточенные бои, где российские военные утверждают, что взяли под свой контроль небольшой соляной городок Солидар, но Украина утверждает, что ее силы все еще ведут боевые действия.

Если российские силы получат полный контроль над Солидаром, это позволит им приблизиться к более крупному городу Бахмут. Битва за Бахмут бушует уже несколько месяцев, с большими потерями с обеих сторон.

По мере приближения к 11 месяцам изматывающей войны Великобритания объявила, что поставит танки Украине, что стало первым пожертвованием такого тяжелого вооружения. Хотя обещание предоставить 14 танков Challenger 2 выглядит скромным, украинские официальные лица ожидают, что это побудит другие западные страны предоставить больше танков.

«Отправка танков Challenger 2 в Украину — это начало смены курса в поддержку Великобритании», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака вечером в субботу. «Эскадрилья из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели после того, как премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания предоставит дополнительную поддержку для помощи Украине в наземной войне. Около 30 больших самоходных орудий AS90, укомплектованных пятью артиллеристы, как ожидается, последуют за ними».

По словам официальных лиц, г-н Сунак надеется, что западные союзники последуют его примеру в рамках скоординированных международных усилий по укреплению поддержки Украины в преддверии первой годовщины вторжения в следующем месяце.

Министр обороны Великобритании планирует на этой неделе посетить Эстонию и Германию для работы с союзниками по НАТО, а министр иностранных дел должен посетить Соединенные Штаты и Канаду, чтобы обсудить тесную координацию.