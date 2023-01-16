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Украина: число погибших в результате российского удара по жилому дому возросло до 25 человек

16 января, 2023
Marfa Fedoroa

Президент Владимир Зеленский заявил, что число погибших в результате российского ракетного обстрела жилого дома в городе Днепр на юго-востоке Украины возросло в воскресенье до 25 человек, когда спасатели пытались вытащить выживших из-под завалов.

Спасательные бригады работали морозной ночью в разрушенном многоэтажном жилом доме, который в субботу стал одним из самых пострадавших от массированных российских бомбардировок.

Атаки, которые также были нацелены на столицу Киев и город Харьков на северо-востоке, положили конец двухнедельному затишью в воздушных ударах, которые Россия наносила по энергетической инфраструктуре Украины и городским центрам почти еженедельно, начиная с октября.

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