Украина эвакуирует мирных жителей с осажденного сталелитейного завода

Запорожье, Украина (AP) – В субботу российские войска обстреляли крылатыми ракетами город Одесса на юге Украины и бомбили осажденный сталелитейный завод в Мариуполе, надеясь завершить захват порта к празднованию Дня Победы. . Официальные лица объявили, что с завода эвакуированы последние женщины, дети и старики, но украинские боевики остались в ловушке.

В знак того, что бои продолжались одиннадцатую неделю, в знак неожиданно эффективной обороны украинская армия сравняла позиции русских на острове в Черном море, который был захвачен в первые дни войны и стал символом сопротивления. Западные военные аналитики также заявили, что украинская контратака продвигается вокруг Харькова, второго по величине города страны, хотя он остается главной целью российских бомбардировок.

Самый большой конфликт в Европе После Второй мировой войны она превратилась в карательную войну на истощение, унесшую тысячи жизней. Это вынудило миллионы людей покинуть свои дома и разрушило большие участки некоторых городов. Украинские лидеры предупредили, что атаки усилятся в преддверии празднования понедельника в России, посвященного разгрому нацистской Германии 77 лет назад, а президент Владимир Зеленский призвал людей прислушаться к предупреждениям о воздушном налете.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что Зеленский и его люди «воплощают в себе дух тех, кто правил во время Второй мировой войны». Он обвинил президента России Владимира Путина в попытке «извратить историю, чтобы попытаться оправдать свою жестокую и неоправданную войну против Украины».

«Пока Соединенные Штаты и Великобритания праздновали победу союзников в Европе», — говорится в заявлении Блинкена.

Самые ожесточенные бои за последние дни произошли на востоке Украины, где обе стороны ведут ожесточенные бои за получение или восстановление контроля над территорией. Наступление Москвы сосредоточилось на промышленном Донбассе, где поддерживаемые Россией сепаратисты ведут боевые действия с 2014 года.

Москва также стремилась вторгнуться на юг Украины, чтобы изолировать страну от моря и создать коридор в отколовшийся регион Приднестровья-Молдавия, который долгое время был домом для российских войск. Но она изо всех сил пыталась достичь этих целей.

Шесть российских крылатых ракет, запущенных с самолетов в субботу, поразили Одесскую область, где до утра вторника действует комендантский час. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как густой черный дым поднимается над портовым городом на Черном море под звуки сирен.

Спутниковые снимки, проанализированные Associated Press, показали, что Украина нацелилась на контролируемый Россией остров Змеиный, пытаясь сорвать усилия России по контролю над Черным морем. Изображение, сделанное Planet Labs PBC рано утром в субботу, показало, что большая часть зданий острова была разрушена атаками украинских беспилотников, а также чем-то вроде десантного корабля SIRNA на северном берегу острова.

Изображение соответствует украинскому военному видео, на котором беспилотник поражает российский корабль и поджигает его. Остров Змеиный, расположенный примерно в 35 километрах (20 милях) от побережья, был обнаружен во время памятного инцидента в начале войны, когда дислоцированные там украинские пограничники бросили вызов российским приказам о сдаче, очевидно, используя красочные выражения.

В Мариуполе украинские боевики заняли последнюю позицию против полного захвата Россией стратегически важного города, что дало бы Москве сухопутный мост в Крым, который был аннексирован у Украины во время вторжения 2014 года.

Спутниковые снимки, сделанные BBC Planet Labs в пятницу, показали масштабные разрушения на разросшемся металлургическом заводе в Азовстали, последнем очаге украинского сопротивления в городе. В крышах зданий были бреши, в том числе одна, под которой прятались сотни боевиков.

После того как в субботу спасатели эвакуировали последних мирных жителей, Зеленский в своем вечернем выступлении сказал, что основное внимание будет уделено эвакуации раненых и медиков: «Конечно, если все будут выполнять договоренности. Конечно, если не будет лжи».

Он добавил, что в воскресенье продолжится работа по обеспечению гуманитарных коридоров для выезда жителей Мариуполя и близлежащих городов за пределы страны.

Ситуация на станции привлекла внимание всего мира, поскольку Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста отчаянно пытаются организовать эвакуацию.

В последние дни боевики внутри рассказали, что уничтожали небольшие группы мирных жителей, которые прятались там в течение нескольких недель. Боевики заявили в социальных сетях, что они и русские использовали систему белого флага, чтобы остановить боевые действия и вывести мирных жителей.

Но российские силы усилили огонь по мельницам из минометов, артиллерии, бортовых ракетных комплексов, воздушных бомбардировок и обстрелов с моря, что затруднило эвакуацию.

По сообщениям, трое украинских боевиков были убиты и еще шестеро ранены во время попытки эвакуации в пятницу. Капитан Святослав Паламарь, заместитель командира полка «Азов», сказал, что его войска размахивали белыми флагами, и обвинил российские силы в стрельбе из противотанкового оружия по машине.

Остается неясным, что произойдет с примерно 2000 бойцов «Азовстали», находятся ли они в бою или с сотнями раненых. В последние дни украинское правительство связывалось с международными организациями, пытаясь обеспечить для них безопасный проход. Боевики неоднократно клялись не сдаваться.

Зеленский сказал, что чиновники пытались найти способ их эвакуировать. Он признал сложность, но сказал: «Мы не теряем надежды, мы не останавливаемся. Каждый день мы ищем дипломатический вариант, который мог бы сработать».

Украинские официальные лица заявили, что российские силы обыскали станцию ​​и даже достигли района ее туннелей.

Харьков, который был первой советской столицей в Украине и имел довоенное население около 4 миллионов человек, оставался главной целью российских бомбардировок на северо-востоке. В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные также нанесли удары по крупным партиям оружия из США и других западных стран ракетами «Искандер» в регионе. Его утверждения не могут быть проверены независимо.

Но западные военные аналитики говорят, что украинские силы добиваются успехов в обеспечении безопасности позиций вокруг города. Украинские военные заявили, что восстановили контроль над пятью селами в этом районе и частью шестого села.

Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны заявил в своей последней оценке, что Украина может быть в состоянии вытеснить российские войска «из-под огня Харькова в ближайшие дни», предоставив городу передышку и возможность создать импульс для защитников «в успешной более широкой контратаке».

В местном совете сообщили, что за одну ночь российская ракета уничтожила в Харьковской области национальный музей, посвященный жизни и творчеству философа и поэта XVIII века Григория Сковороды. И разместил фотографии в Facebook, на которых видно горящее здание.

Зеленский выразил возмущение ракетными ударами по музею и по Одессе, «где почти на каждой улице есть что-то незабываемое, что-то историческое». Он сказал, что российские войска уничтожили или повредили около 200 объектов культурного наследия.

«Каждый день этой войны российская армия делает что-то такое, от чего вы теряете дар речи», — сказал он. «Но на следующий день он делает что-то, что заставляет вас чувствовать это по-новому».

Губернатор Восточной Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что двое мальчиков 11 и 14 лет погибли в результате российской бомбардировки города Превилья, а две девочки 8 и 12 лет и 69-летняя женщина получили ранения.

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Гамбрелл сообщил из Львова, Украина. Есика Фиш в Бахмуте, Дэвид Кейтон в Киеве, Юрий Карманов во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Лолита С. Балдор в Вашингтоне и сотрудники AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.

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