Украина экспортирует зерно после продления соглашения с Россией

Посол Украины заявил, что россияне тормозят проверки судов

В обновлении ООН упоминаются неопределенность, погода, циклы

В последнее время Украину покидает пять или меньше судов в день

Сделка при посредничестве ООН и Турции по борьбе с голодом в мире

СТАМБУЛ, 24 ноя (Рейтер) — Экспорт зерна из Украины сократился. Медленный старт После того, как на прошлой неделе при посредничестве ООН была продлена сделка по борьбе с голодом в мире, украинский дипломат обвинил Россию в нежелании ускорить проверки судов.

Поскольку соглашение было продлено после 19 ноября, из Украины выходило не более пяти судов в сутки. данные ООН Показать до 10 вылетов за предыдущие недели и месяцы.

Пресс-секретарь Организации Объединенных Наций Исмини Балла заявила, что на грузопоток повлияла имевшая место в прошлом неопределенность в отношении продления контракта, плохие погодные инспекции в Стамбуле и ротация новых сотрудников и инспекторов в Объединенном координационном центре (СКЦ).

Сделка между Москвой и Киевом, заключенная при посредничестве Анкары, запретила экспорт в черноморские порты Украины после вторжения России.

Он начался в июле и на прошлой неделе продлился до марта, что привело к снижению мировых цен на продовольствие.

Почти 12 миллионов тонн продовольственного зерна и продуктов питания были экспортированы в рамках 491 зарубежной поездки. Но в этом месяце движение замедлилось из-за неуверенности грузоотправителей и страховщиков в отношении того, согласится ли Россия продлить сделку.

Всего за семь дней до 23 ноября из Украины вышло 27 судов по сравнению с 36 на предыдущей неделе и 38 в период с 27 октября по 27 ноября. 2. Только восемь человек уехали в период с 3 по 9 ноября после того, как Россия ненадолго приостановила участие в сделке, запретив поездки в Украину.

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Проверки четырехсторонними группами всех отбывающих и прибывающих судов замедлились в последние недели — и резко сократились по сравнению с двумя днями, когда во время приостановки действия России работали только представители ООН и Турции.

Около 112 судов ожидают инспекции в водах у берегов Стамбула, некоторые из которых стоят в доке более месяца, заявила в среду четырехсторонняя СКК, обсуждая пути увеличения количества успешных инспекций.

Улучшение проверок

Посол Украины в Турции Василий Ботнер заявил, что задержка связана с неопределенностью на прошлой неделе по поводу продления соглашения и отказом России ускорить проверки и увеличить количество групп с нынешних трех.

«Ключевая проблема заключается в том, что русские замедляют проверки, вероятно, намеренно», — сказал он Рейтер.

«Если русские захотят сотрудничать, мы можем улучшить зонды и увеличить их количество. Это их дело».

Украина и Россия являются крупными мировыми экспортерами зерна. Они договорились, что команды будут проверять суда, чтобы убедиться, что запрещенные лица или товары прибывают или отправляются из украинских портов.

За семь дней до 23 ноября в день проводилось от нуля до шести проверок по сравнению с пятью-восемью на предыдущей неделе и 11 на предыдущей неделе.

В ОКК заявили, что некоторые проверки были остановлены на прошлой неделе из-за ненастной погоды. Балла, представитель ООН по Черноморской зерновой инициативе в Стамбуле, сказал, что за последние две недели активно работали три инспекционные группы.

«СКК продолжает обсуждение того, как скорректировать свою программу проверок на зиму и как использовать достаточные мощности», — сказал он. «Мы призываем все стороны приложить все усилия, чтобы договориться об устойчивом и жизнеспособном пути вперед».

Репортаж Али Кукукмен и Джонатана Спайсера

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