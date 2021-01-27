Украинец добивается запрета на “Победу” и другие российские авиалинии | Новости

Правительство Украины одобрило предложение о введении санкций в отношении 13 российских компаний, в том числе нескольких авиакомпаний, которым грозит трехлетний запрет на полеты над территорией Украины.

Эта мера является постоянным свидетельством политической напряженности между двумя странами, отношения между которыми ухудшились после аннексии Россией полуострова Крым почти семь лет назад.

Правительство Украины заявило, что оно одобрило предложение Министерства инфраструктуры, которое охватывает «специальные экономические и другие ограничительные меры», включая «полный запрет» на полеты.

Министр инфраструктуры Владислав Крикли заявил, что авиакомпании «осмеливаются нарушать» ограничения, запрещающие использование воздушного пространства Украины над «временно оккупированными» районами Крыма.

Правительство заявляет, что предложение, которое включает «полную остановку» полетов, будет передано на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Среди российских операторов были определены «Победа», «ИрАэро», «КрасАвиа», «Комиавиатранс» и «Азимут», а также более мелкие организации, такие как «Тулпар Эйр», «Вологда Авиация», «Симаргл Эйр Компани» и другие.

По сообщению Министерства инфраструктуры, оператор Syrian Cham Wings также был отдельно запрещен.