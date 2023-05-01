Украинец скорбит по своим соседям, погибшим от российской ракеты

Сергей Лубьевский со слезами на глазах посмотрел на пустое место, где стояли квартиры его соседей до того, как российский ракетный удар превратил их в руины.

«Никого не осталось», — сказал 58-летний Любевский в пятницу в городе Умань в центральной Украине. В последний раз он видел своих соседей в четверг вечером. Он проснулся в 4:30 утра в пятницу от взрыва, который разрушил часть его квартиры, убив по меньшей мере 15 человек.

Любивский подбежал к входной двери, но не смог ее открыть. Его ванная и кухня были в руинах, посуда и двери были разбиты. Дым наполнил воздух, и он и его жена вышли на балкон, где они стояли, пока их не спасли пожарные в 7 утра.

«Моя квартира находится на седьмом этаже… Мы почувствовали удар и услышали взрыв», — заикаясь, сказал он Reuters, пытаясь понять, что нападение превратило половину его квартиры в руины. «Мои соседи ушли,— сказал он, всхлипывая и глубоко затянувшись сигаретой.— Никого не осталось… Остались только кухни».

Утром в пятницу после обнаружения пожара пожарные пробрались через обломки квартир. По крайней мере одно тело было помещено в мешок для трупов на краю газона. Люди толпились вокруг и тревожно искали, надеясь найти выживших. Россия отрицает намеренное нацеливание на мирных жителей в ходе «специальной военной операции» на Украине, но Лубиевского это не утешает.

«Русские ублюдки… хуже животных», — сказал он. «Им все равно, чем больше людей погибает, тем больше они хотят убить только потому, что мы не хотим с ними работать».

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