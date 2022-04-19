Украине срочно нужен мир на фоне нового российского наступления – Ковини

Министр иностранных дел Ирландии призвал Совет Безопасности ООН сделать все, что в его силах, для срочного обеспечения мира на Украине в условиях тотального наступления России в Донбассе.

Саймон Ковени также обвинил российские войска в «полном пренебрежении» международным гуманитарным правом и защитой гражданских лиц.

Это связано с усилением российских атак на города и поселки восточной Украины.

Ковени сообщил Совету Безопасности, что ему известно, что лидеры встречаются «в связи с возобновлением наступления российских войск на восток Украины».

«Я слышу рассказы со слишком многих сторон, что мир возможен только после битвы за Донбасс. Я не могу принять эту логику — логику, которая напрямую ведет к новым смертям, большим страданиям и большему перемещению.

Этот Совет должен бросить вызов такому мышлению сегодня и каждый день. Мы должны требовать большего».

Г-н Ковени также рассказал в Нью-Йорке о зверствах, свидетелем которых он стал во время своего недавнего визита в Бучу.

Он описал сцены, свидетелем которых он был, как «чрезвычайно шокирующие».

Сотни семейных домов, магазинов и другой гражданской инфраструктуры: почерневшие, сожженные, разграбленные, поврежденные, а в некоторых случаях полностью разрушенные.

Семейные машины полны пуль, лобовое стекло разбито, пятна крови все еще видны.

Саймон Ковени появляется на месте массовых захоронений, где было найдено более 50 тел в Буче (Министерство иностранных дел / Палестинская автономия)

«Я потратил достаточно времени, чтобы определить разницу между правдой и организованной пропагандой, когда я ее увижу.

В том, что я видел, не было ничего выдуманного.

Я стоял на краю братской могилы, где продолжалась тщательная эксгумация.

«Тогда было идентифицировано пятьсот три гражданских лица и только четыре солдата».

Он сказал, что то, что он увидел во время визита, «свидетельствует о полном игнорировании российскими вооруженными силами норм международного гуманитарного права и защиты гражданских лиц».

«Об этом факте не распространяется дезинформация».

Ковени сказал, что Ирландия не будет молчать о «бесполезной и разрушительной» войне на Украине и ее влиянии на некоторые из беднейших стран мира.

История продолжается

Он заявил, что Совет Безопасности ООН также не может позволить себе молчания.

Он отметил истощение запасов пшеницы в Палестине, а также экономические последствия войны на Ближнем Востоке и Африканском Роге.

Ковени ранее подтвердил, что менее 25 000 украинцев прибыли в Ирландию в качестве беженцев, причем 85% из них составляют женщины и дети.

«Ирландия — маленькая страна, — сказал он. Мы не являемся членами какого-либо военного союза. Мы не сверхдержава. Но мы боролись за этот стол и заслужили право быть здесь.

«Мы сделали это в первую очередь потому, что считаем, что, несмотря на все хорошо задокументированные недостатки в этом Совете, а их много, он является высшим арбитром в вопросах войны и мира».

Ковени воспользовался возможностью, чтобы призвать Россию, постоянного члена Совета Безопасности ООН, положить конец войне.

«Как было 25 февраля, так есть и сегодня — это война выбора. Она может закончиться немедленно, если на это примет решение президент Путин.

Однако вместо этого мы наблюдаем возобновление и усиление наступления на востоке Украины. Это сумасшествие, которое история осудит очень сурово.

Мы должны найти способ остановить эту войну.

«Я хочу позвонить сегодня напрямую в Россию. Согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня, взять на себя обязательства по переговорам и уважать эту Хартию.

Мы знаем, что в Стамбуле был достигнут определенный прогресс между основными сторонами. Очевидно, что есть основания для мирного соглашения».