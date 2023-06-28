Украинка Зеленский называет российских лидеров «бандитами» и исключает замороженный конфликт

Автор Павел Политюк

КИЕВ (Рейтер) — Президент Владимир Зеленский назвал политических и военных лидеров России бандитами и исключил любой мирный план, который превратил бы войну на Украине в замороженный конфликт.

Зеленский сделал это заявление в своем выступлении перед парламентом в День Конституции Украины, на следующий день после того, как президент России Владимир Путин похвалил свои силы за борьбу с восстанием наемников во главе с главой группы Вагнера Евгением Пригожиным.

Он заявил, что Украина находится «на пути к победе», и сказал, что лидеры России не должны уйти от правосудия за ведение войны против его страны.

«Политическое и военное руководство Российской Федерации не должно уйти от правосудия в связи с тем, что оно должно пользоваться неприкосновенностью, как и руководители государства», — заявил Зеленский в интервью Раде.

«Они не руководители государства — это бандиты, взявшие под контроль госучреждения в России… и начинающие терроризировать весь мир».

Он описал российского президента как страдающего «безумием».

Зеленский указал, что он по-прежнему выступает против любого мирного плана, который замораживает территориальные приобретения, полученные Россией после ее вторжения в Украину.

«Украина не пойдет ни на один из вариантов замороженного конфликта», — сказал он.

Зеленский сформулировал «формулу» мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и восстановление государственных границ Украины.

План будет включать возвращение Украины к границам 1991 года после обретения ею независимости от Советского Союза, и Зеленский неоднократно заявлял, что это должно быть основой любого предложения о прекращении войны.

Киев также начал контрнаступление, пытаясь вернуть себе оккупированные территории, но российские войска по-прежнему контролируют большие участки земли на востоке и юге Украины.

В своем выступлении Зеленский призвал к общенациональному обсуждению будущей доктрины Украины, чтобы «ответить на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем» и предложить «общее видение того, какой должна быть победа для Украины».

(Отчетность Павла Политюка; редакция Тимоти Херитедж)