Огден – Год назад Зинаида Горицкая вспоминает, как ее разбудил стук в дверь квартиры, которую она делила с матерью в украинском городе Новомосковске.

Это было 24 февраля 2022 года — «худший день в моей жизни», — и к ним зашел сосед, чтобы сказать, что продолжается вторжение России в Украину, и что им лучше искать укрытие на нижнем уровне строения. «Они такие: «Где ключи от подвала?» «Идет война, — сказала Горицкая.

Ровно год спустя я в Огдене благодаря федеральному правительству. Едины за Украину программа, работая художником-татуировщиком на исторической 25-й улице. Программа Министерства внутренней безопасности США началась в прошлом году после российского вторжения, чтобы предоставить убежище украинцам, спасающимся от войны.

30-летняя Хорицка прибыла в США 21 июля прошлого года при поддержке Джека Нолдена, оператора Skin It Tattoo, где она сейчас работает. Тем не менее, постоянные боевые действия — в пятницу ей исполнился год — продолжают беспокоить ее, и, хотя она физически в безопасности за пределами зоны боевых действий, она задается вопросом, как долго продлится конфликт.

Я не понимаю войны. Она сказала: «Я ненавижу Россию». «Я не знаю, как это может остановиться, когда это может остановиться».

Действительно, по мере того, как вы приспосабливаетесь к Соединенным Штатам и уходите от бомбардировок, разрушений и хаоса войны, боевые действия, за которыми вы следите в новостях, берут свое. Хорицка сказала, что ее город был «не слишком близко, но и не слишком далеко» от насилия.

«Мне все время хочется плакать, и это тяжело», — сказала она, сидя за своим рабочим местом в Skin It Tattoo.

Нолден сказала, что благодарна за то, что находится в США, отправляет деньги домой членам семьи и ищет вид на жительство в США. Она была признана «гуманитарным условно-досрочным освобождением» по программе «Федерация для Украины» и имеет разрешение жить и работать здесь в течение двух лет по ее стандартам.

Но все равно…

«Для меня это сложно. Теперь я не хочу возвращаться. Что я могу сделать? Я не военный», — сказала Горицкая.

Ее семья в Украине утверждает, что они счастливы видеть ее здесь, в безопасности от беспорядков, но смешанные чувства никуда не денутся. Она опасается делиться хорошими новостями с друзьями и семьей в Украине, чтобы не показаться хвастуном. «Мы чувствуем вину за всех, кто уехал из Украины в Украину», — сказала она.

Как может видеть Ноулден, Хорецка отлично справляется с монтажом. Недавно она получила квартиру в Огдене и наращивает клиентскую базу Skin It. Но он понимает ее смешанные чувства и чувство вины. «Каждый день я чувствую то же самое, что и на своей повседневной работе», — сказал он.

Стремясь сделать все, что в его силах, чтобы помочь делу Украины, Нольден дважды ездил в Украину и Польшу в прошлом году, когда он встретил Горицкую. Он помогал собирать и раздавать заказанные товары украинцам, и этот опыт открыл ему глаза на то, насколько ужасна ситуация в Соединенных Штатах по сравнению с неопределенностью в Украине и других глобальных горячих точках.

Аден Баттар, директор Службы миграции и беженцев в Арабской Республике Египет Католические общественные службы Ютысо штаб-квартирой в Солт-Лейк-Сити, по оценкам, в штате находится около 200 украинских беженцев, что составляет ничтожную долю от общего числа беженцев во всем мире. Программа Союз для Украины была здесь Предназначен для размещения 100 000 бегущих украинцев. Принимая во внимание, что Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев или Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев сообщает, что примерно 8,1 млн украинских беженцев разбросаны по Европе.

Но большая проблема для беженцев в Юте, как подозревает Паттар, заключается в том, чтобы справиться с трудностями пребывания вдали от дома или потери близких в результате боевых действий. Но по мере того, как время программы «Союз для Украины» отсчитывается, тем, кто хочет остаться, придется начать рассматривать свои варианты иммиграции и, возможно, подать заявление на политическое убежище.

группы, как СКС Предлагайте помощь в таких ситуациях Но Буттар сказал, что если группа собирается эффективно помогать тем, кто ищет помощи, ей потребуются пожертвования для покрытия расходов на адвокатов и других юристов. Он не ожидает, что боевые действия в Украине прекратятся в ближайшее время, что является окном возможностей для безопасного возвращения.

«Им потребуется большая поддержка», — сказал он.

Со своей стороны, Горицкая не сообщила о потере кого-либо из их близких в результате насилия. Но неуверенности хватало.

В дни после российского вторжения она всегда помнит, что носила с собой документы, удостоверяющие личность, и деньги на случай, если ей в любой момент придется бежать. Регулярно звонили колокола гражданской обороны.

Всего через несколько недель после начала вторжения я уехал в Польшу с другом, который надеялся получить американскую туристическую визу в соседней стране. Горицка обнаружила, что работа татуировщика в Украине иссякла, а в Польше дела обстоят не намного лучше.

Она сказала: «Я подумала: «Боже мой, что мне делать?» Она подумывала о Греции, где живет ее двоюродный брат, но перспективы трудоустройства там уже не радуют.

Она познакомилась с Нольденом во время его второй поездки в Польшу, и в конце концов он спонсировал просьбу федерации о приезде Украины в США. Ноулден также спонсировал в рамках программы украинку и ее сына. Они приехали в Соединенные Штаты и навестили другого сына женщины в Пенсильвании, но с тех пор вернулись на родину.

Хорицка никогда не думала о поездке в Соединенные Штаты до встречи с Нольденом. Теперь, когда боевые действия все еще продолжаются, вам трудно думать о возвращении на Украину, особенно если вы помните те жестокие первые дни российского вторжения.

«Это страшно, очень страшно. Вы можете чувствовать это в животе каждый день», — сказала она.

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