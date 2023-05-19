Украинка Калинина посвящает победу родине после победы над Росси и выхода в финал в Риме

Украинка Ангелина Калинина обыграла россиянку Веронику Кудмитову со счетом 7:5, 5:7, 6:2 на Открытом чемпионате Италии в пятницу и вышла в самый крупный финал в своей карьере, посвятив победу своей истерзанной войной стране.

Вся Центральная Кампо поддержала Калинину, чей семейный дом был разрушен во время нападения русских в прошлом году. Некоторые болельщики подняли украинские флаги.

«Очень важно выигрывать каждую игру из-за того, через что проходит Украина», — сказала Калинина собравшимся. «Я действительно надеюсь подарить немного света, может быть, немного позитива моей стране. Я действительно надеюсь, что Украине немного понравится (это)».

Она и Кудермитова не пожали друг другу руки после полуфинала, который длился почти три часа.

Кудерметову спросили, ладила ли она с Калининой, пока их страны воевали: «Мы здесь, нам нравится то, что мы здесь делаем. Неважно, из какой ты страны. пришли поиграть в теннис».

Калинина, занявшая 47-е место, провела самый длинный матч среди женщин в этом сезоне — 3 часа 41 минуту победила Беатрис Хаддад-Майя в четвертьфинале.

Калинина также выбила бывшую чемпионку Открытого чемпионата Австралии по теннису Софию Кенин в третьем раунде и сразилась с Мэдисон Киз, еще одной известной американкой, в четвертом раунде.

В субботнем финале Калинина встретится с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной или победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года Еленой Остапенко.

Рим — последняя большая разминка перед стартом Ролан Гаррос за девять дней.

Мужчины, полуфинал, суббота Хольгер Рон против Каспера Радда и Стефаноса Циципаса против Даниил Медведев.

Единственный предыдущий финал Калины был в Будапеште в 2021 году, когда она проиграла Юлии Путинцевой.

Кудерметова с 12-м номером также вышла в полуфинал на Madrid Open на прошлой неделе, где проиграла первой посеянной Иге Святек.

В то время как подача Кудерметовой была сильнее — девять эйсов против двух у Калининой — Калинина смогла быстро набрать очки на корте с красной глиной, особенно с помощью броска, и ответила тонкой победой в середине второго сета.

Калинина также набрала очки, пройдя дальше по площадке, чем Кудмитова, чтобы найти более острые углы.

Однако Кудерметова набрала 16 очков подряд, завершив второй сет и устранив дефицит 5-3.

Но в третьем периоде Калинина повела 4:0 и быстро закрылась из-за дождя.

«Она стала играть более агрессивно, чем я, — сказала Кудерметова. «Вы решаете пройти через него (мяч). Это имеет значение в финальном сете».

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Эндрю Дампф на https://twitter.com/AndrewDampf

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