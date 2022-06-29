Украинка Леся Цуренко обвинила Россию во лжи после победы на Уимблдоне Sports News, First Post

Украинская теннисистка Леся Цуренко в среду раскритиковала «ложь» России о ракетном обстреле торгового центра, заявив, что она знает людей, пострадавших от обстрела, после выхода в третий раунд Уимблдона.

Цуренко, которая носила ленту цветов Украины, восстановилась после проигрыша в первом сете и обыграла соотечественницу Ангелину Калинину 3-6, 6-4, 6-3. Агентство Франс Пресс

Лондон: Украинская теннисистка Леся Цуренко в среду раскритиковала «ложь» России о ракетном обстреле торгового центра, заявив, что она знает людей, пострадавших от обстрела, после выхода в третий раунд Уимблдона.

Цуренко, которая носила ленту цветов Украины, восстановилась после проигрыша в первом сете и обыграла соотечественницу Ангелину Калинину 3-6, 6-4, 6-3.

33-летний футболист сказал, что оба игрока почувствовали «невероятную поддержку» на корте 12, где болельщики размахивали украинскими флагами.

На послематчевой пресс-конференции она сказала, что получила разрешение от руководства Уимблдона носить ленту, имея в виду «ужасные вещи, которые происходят в Украине».

«Мне очень больно видеть, что российская пропаганда только и говорит, что, например, этот торговый центр в Кременчуге не работал», — сказала она.

«Это ложь, потому что мой инструктор по фитнесу, он из этого города. Его свекровь… работает в этом торговом центре, и ей повезло, что у нее был выходной».

«Он и его отец, они были недалеко от того места… Отец упал из-за волны (шок)».

В понедельник российская ракета уничтожила торговый центр в центре Кременчуга и, по словам местных властей, убила не менее 18 мирных жителей.

На следующий день российские военные заявили, что попал в ближайший оружейный склад, и взрыв вызвал пожар в центре, который, по словам Москвы, в то время «не работал».

Цуренко сказала, что чувствует себя беспомощной и «крайней виной» из-за ситуации на ее истерзанной войной родине, на которую Россия вторглась в феврале.

«Я чувствую, что я ничего не могу сделать», — сказала она. «Поэтому остается только продолжать играть, и, как я уже сказал, я жертвую 10% призовых».

запрет Уимблдона

Цуренко заявила, что поддерживает решение Уимблдона отстранить игроков из России и Беларуси от участия в турнирах Большого шлема.

Она сказала, что слышала от одного белорусского игрока и одного российского игрока, которые сказали ей, что они против войны.

«Я думала, что у меня много друзей на гастролях, особенно русских и белорусов», — добавила она.

Цуренко, занявшая 101-е место, призвала людей со всего мира помочь, если они могут.

«Если они думают, что пожертвование 10 долларов ничего не значит, то нет, это неправда», — сказала она. «Это очень много значит. В городе, в главном городе моего района, Николаевской области, уже несколько месяцев нет воды.

«Так что, если вы думаете, что 10 долларов — это ничто, то для этих парней это 10 бутылок с водой».

Игрок сказала, что ее водитель, который ехал из отеля на Уимблдон в среду, принимал у себя дома двух украинцев, и описала помощь как «потрясающую».

«Я была на границе Польши с Украиной и видела сотни тысяч людей», — сказала она. «Они не знают, куда идти, всю жизнь живут в двух чемоданах.

«У них есть дети, дедушка, бабушка, возможно, с ними, и некоторые из них тоже инвалиды. И они потерялись. Так что любая поддержка, которую вы оказываете украинцам, удивительна».

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