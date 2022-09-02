Украинка Марта Костюк объяснила свой отказ пожать руку Азаренко после матча

Украинка Марта Костюк проиграла в сетах подряд во втором круге Открытого чемпионата США бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко.

А когда после матча оба игрока подошли к сетке, Костюк отказался пожать руку Азаренко, которая из Белоруссии. Украинка подняла ракетку, чтобы вместо этого воспользоваться ракеткой соперницы.

Соединенные Штаты ввели санкции против Беларуси за ее поддержку российского вторжения в Украину, которое началось в феврале. Азаренко пока открыто не осудила действия России и Белоруссии, что расстроило многих игроков, в том числе и Костюка.

Об этом Костюк сообщил через ESPN. «Не поймите меня неправильно, это отличное соревнование. Но оно не имеет ничего общего с тем, что она человек».

Костюк ранее выражал свое разочарование по поводу того, что большинство российских и белорусских игроков не осудили войну публично.

20-летняя спортсменка призналась, что написала Азаренко в среду, чтобы «предупредить» ее, что она не будет пожимать руку после матча. Ей тоже хотелось поговорить с Азаренко о войне и услышать ее мысли, тем более, что белоруска не говорила о своей позиции.

Однако Азаренко на площадке не было, поэтому разговор не состоялся.

На послематчевой пресс-конференции Азаренко заявила, что открыта для общения с Костюком, но до этого у них не было близких отношений. Она сказала, что Азаренко разговаривала с другими украинскими игроками.

«Я открыта в любое время, чтобы выслушать и попытаться понять и сопереживать», — сказала Азаренко. «Я думаю, что сочувствие в такой момент действительно важно, что, опять же, было моим четким посылом в начале».

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема сказала, что с начала войны она помогала людям, нуждающимся в одежде, транспорте и деньгах.

Костюк был одним из главных игроков, которые поставили под сомнение участие Азаренко в турнире на прошлой неделе перед Открытым чемпионатом США по сбору средств для Украины. Белорусский игрок был удален с турнира из-за беспокойства других игроков.

«Представьте, что идет вторая мировая война, идет сбор средств для еврейского народа, и немецкий игрок хочет играть», — сказал Костюк в четверг.

После того, как ее исключили из мероприятия, Азаренко сказала, что думала, что присоединиться к сбору средств для нее «легко», и что, конечно же, она хотела помочь нуждающимся.

«Я подумала, что это жест, который действительно демонстрирует приверженность», — сказала Азаренко. «Я не уверен, почему это не было воспринято таким образом».

Это не первый случай, когда Азаренко отказывают в рукопожатии после матча после российского вторжения. Еще одна украинская теннисистка, Даяна Ястремская, не пожала руку 33-летнему игроку на Citi Open месяц назад.

Ястремская откровенно рассказала о положении своей семьи в связи с российским вторжением. Она бежала из Украины со своей сестрой всего через несколько дней после старта.

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