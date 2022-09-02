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Украинка Марта Костюк объяснила свой отказ пожать руку Азаренко после матча

2 сентября, 2022
Boleslava Sokolova

Украинка Марта Костюк проиграла в сетах подряд во втором круге Открытого чемпионата США бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко.

А когда после матча оба игрока подошли к сетке, Костюк отказался пожать руку Азаренко, которая из Белоруссии. Украинка подняла ракетку, чтобы вместо этого воспользоваться ракеткой соперницы.

Соединенные Штаты ввели санкции против Беларуси за ее поддержку российского вторжения в Украину, которое началось в феврале. Азаренко пока открыто не осудила действия России и Белоруссии, что расстроило многих игроков, в том числе и Костюка.

Об этом Костюк сообщил через ESPN. «Не поймите меня неправильно, это отличное соревнование. Но оно не имеет ничего общего с тем, что она человек».

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