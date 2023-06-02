Украинка Свитолина похвалила «смелую» российскую соперницу на Открытом чемпионате Франции

Победный момент: Елена Свитолина из Украины праздновала

Элина Свитолина из Украины назвала свою соперницу по Открытому чемпионату Франции по теннису Дарью Касаткину «смелой» за то, что она является самым откровенным игроком России, выступающим против продолжающейся войны.

Она встретится со Свитолиной Касаткиной на Ролан Гаррос в воскресенье за ​​место в четвертьфинале после победы над россиянкой Анной Блинковой со счетом 2-6, 6-2, 7-5 в пятницу в ее первом крупном турнире с тех пор, как она стала матерью.

И снова Свитолина решила не пожимать руку Блинковой, повторив позицию, которую она заняла, когда обыграла того же игрока в финале в Страсбурге на прошлых выходных.

Касаткина уже поддержала решение британских теннисных властей предоставить всем украинским игрокам два гостиничных номера на время предстоящего сезона травяных кортов, кульминацией которого станет Уимблдон.

«Я благодарна Даше за то, что она заняла эту позицию. Это то, чего вы ожидаете и от других. Это очень смело с ее стороны», — сказала Свитолина из Касаткиной, которую дома критиковали за то, что она лесбиянка.

Касаткина также поддержала решение украинских игроков не обмениваться рукопожатиями с игроками из России или из Белоруссии, главного военного союзника Москвы.

«Вы можете себе представить парня или девушку, которые сейчас находятся на передовой и смотрят на меня, как будто ничего не происходит», — сказала Свитолина, объясняя свое решение не пожимать друг другу руки.

«Я представляю свою страну. У меня есть голос. Я поддерживаю Украину. То, что российское правительство и российские солдаты делают на нашей земле, поистине ужасно».

Она добавила: «Поэтому и следует. Мы, украинцы, все объединены одной целью, целью победить в этой войне, и мы делаем все, что связано с этой темой».

На корте в пятницу Свитолиной, трехкратной четвертьфиналистке «Ролан Гаррос», предстояло подавать дважды за матч в десятом и двенадцатом решающих геймах.

Она одержала победу, набрав свое третье матч-пойнт, мощным ударом слева, опередив Блинкову, которая нокаутировала Кэролайн Гарсия с пятым номером в финальном раунде.

«В первом сете я плохо двигалась, но пыталась бороться и найти свою игру», — сказала Свитолина, за которой наблюдал ее муж, французская звезда тенниса Гаэль Монфис.

«После первого сета я играл все лучше и лучше и просто пытался выложиться на полную.

«Я хорошо играл под давлением и просто решил оставить все как есть».

А Свитолина, которая в пятницу выиграла 37 победителей, сообщила, что Монфис, которому пришлось отказаться от участия в турнире после первого раунда из-за травмы запястья, надеется, что он будет готов к Уимблдону.

«Ему потребуется две недели, чтобы восстановиться. Надеюсь, процесс восстановления пойдет хорошо. Он уже начал делать некоторые вещи, чтобы ускорить его, и, надеюсь, он будет готов к Уимблдону», — сказала она.

DJ / JC