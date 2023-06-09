Украинская армия атакует российские войска в южном районе Запорожья.

Автор Ярослав Лукиев.

Новости BBC

9 июня 2023 г., 02:43 по Гринвичу Обновлено 4 часа назад

Подпись к фотографии, Эксперты считают, что очаг долгожданного украинского контрудара будет в Запорожье

Российские официальные лица и военные блогеры заявили, что украинские военные нанесли удары по оккупационным российским силам в главном южном районе Запорожья.

По их словам, украинские силы при поддержке танков, артиллерии и беспилотников вторую ночь подряд пытаются продвинуться к югу от города Орекиев.

Высокопоставленный представитель Минобороны Украины заявил, что противник находится в «активной обороне».

Многие военные эксперты говорили, что долгожданным украинским контрударом станет Запорожье.

Они утверждают, что Киев пытается вернуть себе выход к Азовскому морю, разделив оккупирующие регион российские силы на две отдельные группировки.

Это не только ослабит боеспособность России, но и уничтожит сухопутный мост в Крым, южный полуостров, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.

Украина месяцами планировала контратаку, но хотела как можно дольше обучать войска и получать передовую военную технику от западных союзников.

Правительство намеренно мало говорило о своих планах, но сейчас его силы сканируют российские позиции в нескольких точках вдоль линии фронта в поисках признаков слабости.

Тем временем атаки России на Украину продолжаются. Ночью были нанесены новые удары крылатыми ракетами и беспилотниками, упали обломки, в результате чего погиб по меньшей мере один человек в Житомире, к западу от Киева.

Тяжелые бои на юге

Россия захватила большую часть Запорожской области вскоре после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в феврале 2022 года. Однако столица области, город Запорожье, контролируется Украиной.

Недавние ожесточенные бои в этом районе продолжались до поздней ночи: несколько прокремлевских российских военных блогеров поздно вечером в четверг сообщили, что Украина возобновила атаки, отметив движение бронетранспортеров и беспилотников, направляющих артиллерийский огонь. READ Украина просит Турцию захватить сухогруз под российским флагом военные новости между россией и украиной

Владимир Рогов, местный чиновник, назначенный Россией, сказал, что российские силы удерживают свои позиции в условиях «активных боев» в направлении города Токмак, который рассматривается как ключевая цель для Украины, стремящейся продвинуться в Азовское море.

Трудно проверить конкурирующие утверждения обеих сторон. Ранее в четверг заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска «в настоящее время ведут активную оборону» в Запорожье, и заявила, что в районе восточного города Пахмут, который был в значительной степени разрушен за месяцы боев, наблюдается прогресс.

В Запорожье также находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, которая находится на территории, контролируемой российскими войсками.

Станция продолжает получать охлаждающую воду из Новокаховского водохранилища на реке Днепр, несмотря на разрушение плотины во вторник, что привело к снижению уровня воды в водохранилище и затоплению больших территорий ниже по течению от плотины.

Но возникшая в результате чрезвычайная ситуация угрожает водоснабжению региона, где Всемирная организация здравоохранения также предупредила о вспышке холеры.