Украинская армия обновляет коммерческие беспилотники для атаки российских танков и окопов

Авторы сценария Эван Любис Кирде и София Бобок.

Днепропетровская область, Украина (Рейтер) — Четырехроторный коммерческий беспилотник, продаваемый без рецепта за 300 долларов, может быть модифицирован для перевозки взрывчатых веществ, которые уничтожат российские танки, сказал бывший программист, ныне работающий украинским солдатом.

«Наша команда делала это несколько раз. Мы уничтожили вражеские танки, тяжелую военную технику и личный состав. Это очень эффективный инструмент», — сказал Рейтер военнослужащий, используя позывной Какурут в центрально-восточной Днепропетровской области.

Какурт сражается за 35-ю бригаду морской пехоты в Украине, которая модифицирует имеющиеся в продаже беспилотники и использует их для нападения на российские войска, занимающие большие территории на востоке и юге Украины.

Бригада опубликовала два видео с Reuters, на которых видно, как ее беспилотники летают в российских окопах, прежде чем они взорвутся.

Дроны активно использовались как Москвой, так и Киевом после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

Украина заявила, что расширяет свою программу беспилотных летательных аппаратов для разведки и нанесения ударов по вражеским целям, чтобы сократить разрыв между своими военными возможностями и возможностями России.

Солдат сказал, что Украина вложила значительные средства в технологии беспилотников.

«Лучше эффективно использовать технические ресурсы, чем кадры. Именно поэтому украинские вооруженные силы очень быстро развиваются в этом направлении», — сказал он.

Солдаты 35-го корпуса морской пехоты продемонстрировали небольшие коммерческие беспилотники с четырьмя роторами, которые летали, когда солдаты управляли ими с помощью мобильных телефонов.

«Наша команда решила использовать гражданские беспилотники и переделать их для уничтожения врага. Их легко заполучить, их легко настроить по назначению», — сказал Какурт.

Другой солдат с позывным Ришик предсказал, что Украина будет массово использовать беспилотники, которые летят к своей цели до того, как они взорвутся, когда они начнут свое долгожданное контрнаступление в ближайшие недели.

История продолжается

«Дроны-камикадзе будут играть важную роль в контратаке, в атаке на окопы, где противник ищет укрытие, и уничтожении врага», — сказал он.

Первый солдат сказал, что беспилотники не были уязвимы для российских систем помех, использующих спутники, и что они находились в воздухе в течение короткого периода времени, прежде чем взорвались, что также сделало радиоэлектронные помехи неэффективными.

«Даже для радиоэлектронных помех просто не хватает времени, чтобы начать, начать работать, создавать помехи на тех частотах, над которыми мы работаем», — сказал он.

(Сценарий Тома Палмфорта, редактирование Ангуса МакСвана)