Украинская армия отражает атаку России в направлении Словении

Вооруженным силам Украины удалось отразить наступательные действия российских войск на направлениях Дувинка-Мазановка и Дувинки-Долина.

Это по войне Модернизация Генштабом по состоянию на 18:00 по местному времени 12 июня.

На донецком направлении основные усилия России сосредоточены на северодонецком и бахмутском направлениях. Россияне продолжают обстреливать украинские позиции вдоль линии соприкосновения.

Российский противник не предпринимал существенных действий в направлении Лимана, продолжая обстрел украинских частей и готовясь к новой атаке.

В направлении Северодонецка русские применяли ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь противодействовать сопротивлению украинских войск и установить полный контроль над городом, где неподалеку идет Квартальная война.

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В направлении Бахмута русские оккупанты вели наступательные действия, но безуспешно, по захвату села Вробовка.

Пытаясь возобновить наступление в направлении Орехов — Золотое, русские войска встретили решительный отпор и были вынуждены отойти.

В направлении Слобожанский русские войска пытаются улучшить свое тактическое положение, укрепляя свои рубежи обороны в районе Нового Бурлука.

Они обстреляли из минометов, артиллерии и систем РСЗО населенные пункты Замолевка, Байрак, Хусаревка и Русские Тишки.

Также они безуспешно штурмовали район в направлении населенных пунктов Старица и Рубежное.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях русские вели интенсивный огонь для сдерживания движений Украины и предотвращения перегруппировки.

В районе Южного Буга российские оккупанты пытаются удержать прежние позиции, обстреливая украинские подразделения.

Российская артиллерия и системы РСЗО обстреляли населенные пункты Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

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В направлениях Волыни, Полесья и Северского существенных изменений не наблюдалось.

В направлении Северского российские оккупанты продолжают обстрел позиций Украины и гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хриневка Черниговской области, Александриевка Сумской области.

В отчете делается вывод, что украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупационным силам во всех зонах активных боевых действий.