Украина получает больше помощи сверху в борьбе с продолжающимся российским вторжением.

Правительство Украины получит доступ к изображениям, собранным массивом радаров с синтезированной апертурой (SAR) финской компании ICEYE. Спутники а также полное и индивидуальное обслуживание одного из этих космических аппаратов благодаря новой сделке между ICEYE и Благотворительным фондом Сергея Притулы.

«На сегодняшний день у ICEYE самая передовая в мире технология радиолокационных спутниковых изображений», — Серхи Претола. Он сказал в заявлении (Откроется в новой вкладке) Четверг (18 августа). «Это соглашение является важным шагом в ответ на срочную просьбу правительства Украины о смущении Наблюдение за Землей данных, и это принесет большую пользу нашим вооруженным силам».

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Создано Притулой Благотворительный фонд Сархи Перетола (Откроется в новой вкладке) В 2014-м году Россия вторглась и аннексировала украинскую территорию Крыма. Фонд работает над поддержкой украинской армии и оказанием гуманитарной помощи по всей стране, которая пытается вести масштабные боевые действия. Русское вторжение который стартовал 24 февраля этого года.

Спутники SAR собирают изображения как в темноте, так и при свете и могут видеть сквозь облака, что позволяет пользователям отслеживать участки Земли в любое время и при любой погоде. Представители компании ICEYE, которая уже запустила на орбиту 21 специальный поисково-спасательный корабль, заявили, что расширенный доступ к таким снимкам очень поможет Украине.

«Благодаря этому соглашению ICEYE продолжает свои усилия по предоставлению объективных данных и технологической поддержки Украине», — сказал в том же заявлении генеральный директор ICEYE Рафал Моджевски. «Мы твердо верим, что поисково-спасательные технологии и возможности будут продолжать приносить значительную пользу правительству Украины, что теперь возможно благодаря работе Благотворительного фонда Сергея Претолы».

Представители компании заявили, что ICEYE продолжит эксплуатацию спутника SAR, который будет полностью введен в эксплуатацию для работы в Украине. Финансовые условия недавно объявленной сделки не разглашаются.

Другие частные компании помогают Украине и миру Остерегайтесь российского вторжения Ну, хотя и менее формальным образом. Например, спутники Maxar, Planet, BlackSky, Capella Space (которые, как и ICEYE, специализируются на РСА-изображениях) и других компаний сделали снимки, раскрывающие детали передвижения российских войск и показывающие украинские города, в которых они расположены. Остро нуждается в гуманитарной помощи .