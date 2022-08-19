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Украинская благотворительная организация покупает радарные космические услуги для борьбы с российским вторжением

19 августа, 2022
Marfa Fedoroa

Украина получает больше помощи сверху в борьбе с продолжающимся российским вторжением.

Правительство Украины получит доступ к изображениям, собранным массивом радаров с синтезированной апертурой (SAR) финской компании ICEYE. Спутникиа также полное и индивидуальное обслуживание одного из этих космических аппаратов благодаря новой сделке между ICEYE и Благотворительным фондом Сергея Притулы.

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