Украинская война — это всего лишь часть российской войны.

Многие из нас затаили дыхание, а потом выдохнули с нервным облегчением, как при ракетном ударе России по Польше. Покажи это Падающие обломки украинских систем ПВО. Но эпизод — и Реклама Польским военачальником, что Россия «усиливает» свое вторжение и все ближе и ближе приближается к границам НАТО», — подчеркивая опасность того, что перестрелка может распространиться на территорию альянса.

Однако столкновение армий — лишь часть более широкой борьбы, которую Россия ведет против Запада.

«Мир находится в переломном моменте», — говорится в новой Стратегии национальной безопасности США. «Если мы не будем действовать безотлагательно и творчески, наше окно возможностей для формирования будущего международной системы и решения общих проблем закроется».

Страны на заднем дворе Украины, такие как Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и страны Балтии, также знают, что мы переживаем исторический момент до и после. Но стоит повторить, что поставлено на карту не только на восточной стороне НАТО, но и по всему миру.

Во-первых, идет атака на всю послевоенную систему. Путинское вторжение представляет собой самый значительный отход от международных норм почти за восемь десятилетий. Соединенные Штаты столкнулись с большой критикой «незаконной войны» за вторжение в Ирак в 2003 году. Но, по крайней мере, Вашингтон проделал большую работу по обеспечению своего рода легитимности через ООН. Современная Россия, один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, ведет себя так, как будто международного права никогда не существовало.

Вторая битва происходит в нашем цифровом пространстве, в демократических обществах от Вашингтона до Таллинна и далее до Азии. Беспощадная информационная война Россия воевала С целью разрушить нашу волю постоять за себя и подорвать доверие к нашим институтам и ценностям.

И третья касается нашей экономики. Поставки энергоресурсов, в частности, используются для создания внутреннего хаоса, обращения внимания внутрь себя и медленно, но верно отодвигают Украину от политической повестки дня.

Война на Украине — это глобальная и систематическая трансформационная война, которая подорвет международную систему, если мы позволим ей это сделать. Он испытывает лидерство Запада и целостность всей Америки до предела. То, как мы поведем себя в этой войне, определит будущее Запада и всего мира на десятилетия. Если мы поступим плохо, мы можем предвидеть будущее, в котором свободный мир во главе с Соединенными Штатами сильно уменьшится, а на его месте воплотится государство беззаконного авторитаризма.

Но это не должно быть так. Столь же велики ставки для России и для врагов свободы во всем мире. Если Россия потерпит неудачу в Украине, есть потенциал для возрождения этого американского мира, новой веры в наши институты, внутренние и глобальные, и нового оптимизма в отношении свободы в двадцать первом веке в целом.

Местные выборы и процветание нашего народа — это хлеб с маслом демократической политики. Это правильно и правильно, что наши политики делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности своего народа.

Но наши свободы и процветание, особенно в глобализованном мире, во многом зависят от архитектуры вокруг нас.

Вот почему наши лидеры, сплоченные, уверенные и решительные, должны постоянно напоминать своему народу, что война в Украине — это гораздо больше, чем трагический акт насилия и саботажа против свободного, смелого и невинного народа в стране на окраине Европы. . Конечно, это точно. Но в то же время это прямое нападение на мировой порядок и фундаментальные принципы международного права, которые повсюду защищают свободные народы.

У нас есть только один выбор: мы должны победить.

Роберт Фасс — президент, а Робин Шепард — исполнительный директор по Северной Америке. ГЛОБСЕКвыдающаяся общественная организация в Центральной и Восточной Европе, занимающаяся вопросами свободы, демократии и безопасности.