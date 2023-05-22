Украинская Запорожская АЭС отключена от энергосистемы.

(Рейтер)

Согласно российским сообщениям, украинская Запорожская АЭС была переведена на резервные и аварийные генераторы.

Российский местный чиновник Владимир Рогов заявил в понедельник, что контролируемая Москвой электростанция была «полностью» отрезана от внешних источников энергии после того, как Украина отключила линию электропередач, которую она контролирует.

Между тем, украинская государственная электроэнергетическая компания «Энергоатом», которая в понедельник подтвердила отключение электроэнергии на электростанции, обвинила в аварии российскую бомбардировку внешней линии электропередач.

Энергоатом сообщил через приложение для обмена сообщениями Telegram, что Днепровская линия электропередач в Украине, которая снабжает электроэнергией завод, который сейчас контролируется Москвой, была перерезана после ночной российской бомбардировки.

«Да, у нас седьмое отключение с начала (российской) оккупации», — сообщил агентству «Рейтер» Energuatum.

Однако губернатор Запорожской области Украины Юрий Малашко заявил в мессенджере Telegram: «Проблемы с электроснабжением, которые возникли в городе Запорожье, не связаны с бомбежкой.

Господин Малашко сообщил, что на одном из объектов в городе Запорожье возник пожар из-за перегрузки в энергосистеме.

С утра понедельника ведутся работы по восстановлению электроснабжения города, сообщил секретарь Запорожского городского совета Украины Анатолий Кортев.

«(Электричество) частично пропало в Запорожье из-за аварии на одном из энергообъектов», — сообщил г-н Кортев в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе и девятая по мощности в мире — Он был захвачен московскими войсками в первые дни российского вторжения в Украину.И Что вызывает широко распространенные опасения по поводу безопасности.