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Украинская кампания по уголовному преследованию Путина

25 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Пресс-секретарь его страны, президент Украины Владимир Зеленский, недавно начал выступать с речами в таких странах, как Мексика, на Глобальном Юге. Одно из главных посланий, которое он сказал мексиканским законодателям 20 апреля: помогите нам защитить «важные принципы территориальной целостности» и «защитить основанный на правилах международный порядок».

Г-н Зеленский нуждается в поддержке таких стран, как Мексика, поскольку он стремится привлечь к ответственности президента России Владимира Путина за «агрессивную войну» или за вторжение в Украину в феврале прошлого года. Если подавляющее большинство в Генассамблее ООН проголосует за создание специального трибунала для этого самого преступления, получившего название «матери всех преступлений», это станет еще одной моральной победой, которая может помочь Украине выиграть войну.

Это также утвердило бы глобальное правило против трансграничных вторжений. Этот стандарт был установлен после Второй мировой войны в ходе международных процессов над немецкими и японскими военачальниками. Однако, когда четверть века назад был создан Международный уголовный суд, преступление нарушения границ не входило непосредственно в список преступлений, которые он мог бы расследовать самостоятельно. Одна из причин: немногие западные страны боятся привлечь своих лидеров к ответственности за военные интервенции, не имеющие санкции ООН.

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