Украинская кампания по уголовному преследованию Путина

Пресс-секретарь его страны, президент Украины Владимир Зеленский, недавно начал выступать с речами в таких странах, как Мексика, на Глобальном Юге. Одно из главных посланий, которое он сказал мексиканским законодателям 20 апреля: помогите нам защитить «важные принципы территориальной целостности» и «защитить основанный на правилах международный порядок».

Г-н Зеленский нуждается в поддержке таких стран, как Мексика, поскольку он стремится привлечь к ответственности президента России Владимира Путина за «агрессивную войну» или за вторжение в Украину в феврале прошлого года. Если подавляющее большинство в Генассамблее ООН проголосует за создание специального трибунала для этого самого преступления, получившего название «матери всех преступлений», это станет еще одной моральной победой, которая может помочь Украине выиграть войну.

Это также утвердило бы глобальное правило против трансграничных вторжений. Этот стандарт был установлен после Второй мировой войны в ходе международных процессов над немецкими и японскими военачальниками. Однако, когда четверть века назад был создан Международный уголовный суд, преступление нарушения границ не входило непосредственно в список преступлений, которые он мог бы расследовать самостоятельно. Одна из причин: немногие западные страны боятся привлечь своих лидеров к ответственности за военные интервенции, не имеющие санкции ООН.

Большая часть Глобального Юга поддержала Украину в ее февральском голосовании в Генеральной Ассамблее за резолюцию, призывающую к прекращению войны. Украина и европейские лидеры, поддерживаемые Соединенными Штатами, сейчас пытаются разработать тип суда, который пользовался бы аналогичной поддержкой. Одна из идей заключается в том, чтобы Украина создала такой суд при поддержке ООН.

«Я стал свидетелем удивительного развития событий с точки зрения все большего объединения мира вокруг императива справедливости не только для оправдания жертв и выживших, чьи жизненные планы были неизгладимо нарушены ужасающей агрессивной войной России, но и для оказания сдерживающего эффекта. – заявила Euronews Бет Ван Шаак, посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия.

Если г-н Путин не будет свергнут своим же народом и не передан такому суду, он вряд ли предстанет перед судом — разве что заочно. Однако даже в этом случае постановление, подтверждающее, что национальные границы являются священными в международном праве, имело бы огромную символическую ценность.

Европейские лидеры сейчас ведут интенсивные дискуссии в поддержку такого суда. Но именно бывшие колонии Глобального Юга — с исторической перспективой агрессивных войн — станут ключом к включению преступления агрессии в международную повестку дня. Пока они обращают внимание на Украину и призывают ее сплотиться вокруг базового принципа мира.