Украинская мать проехала 3000 миль, чтобы найти сына, захваченного русскими

Харьков, Украина — Слезы текут по лицу Оксаны Стетченко, когда она бежит к своему сыну Никите и крепко его обнимает.

На прокремлевском телевидении НТВ репортер объяснил, что мать-украинка «потеряла контакт» с мальчиком осенью, когда российские военные забрали 13 детей из школы-интерната в украинском городе Кубянске к востоку от Харькова. .

Согласно телевизионному репортажу от 20 мая, детей увезли «в безопасное место», согласно официальной версии Москвы, которая изображает Россию как спасителя. Но через неделю Стетченко рассказал другую историю, когда благополучно вернулся в Украину с Никитой.

«Они забрали наших детей, они не имели права держать их там», — сказал Стетченко NBC News в конце мая, сидя на скамейке под солнцем в обширном харьковском парке Горького и наблюдая, как 12-летний Никита катается на велосипеде. . «Я не понимаю, почему они не сказали нам и почему они не вернули нам деньги».

У Никиты есть опыт в том, что Украина называет систематической и широкомасштабной попыткой России разрушить украинскую идентичность.

Кадры российского телевидения, на которых Оксана Стетченко воссоединяется со своим сыном Никитой. НТВ

Президент Владимир Зеленский заявил, что более 200 000 детей были депортированы в Россию или на оккупированные Россией территории после вторжения президента Владимира Путина в феврале 2022 года. По словам Дарьи, советника президента Украины по правам ребенка, это число может достигать 300 000 человек. Герасимчук.

Но украинские официальные лица говорят, что их настоящий страх за таких детей, как Никита, — это идеологическая обработка, которой они подвергаются после захвата российскими войсками. Никита описал пение гимна России, и преподавали российскую учебную программу.

Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен по правам человека, которому поручено возглавить процесс воссоединения, которому угрожает опасность, объяснил сценарий с точки зрения Киева.

«Депортировать этих детей [the] Российская сторона», — сказал он в англоязычном интервью NBC News в конце мая. «Отберите у них украинские документы. Дайте им российские документы. [Tell them] … «Послушайте, вы никогда не были украинцами, потому что Украина никогда не была государством. Украинская нация никогда не была нацией. ты [were] Русский все время.

Никита рассказывает, что 8 сентября российские военные забрали ее и 12 одноклассников из подвала Кубянской спецшколы, погрузили в грузовики и перевезли в город Свадово в оккупированном Россией Луганске. Город, находившийся под оккупацией с первых дней войны, через два дня был отбит в ходе крупного украинского контрнаступления.