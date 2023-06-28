Украинская мать проехала 3000 миль, чтобы найти сына, захваченного русскими

Харьков, Украина — Слезы текут по лицу Оксаны Стетченко, когда она бежит к своему сыну Никите и крепко его обнимает.
На прокремлевском телевидении НТВ репортер объяснил, что мать-украинка «потеряла контакт» с мальчиком осенью, когда российские военные забрали 13 детей из школы-интерната в украинском городе Кубянске к востоку от Харькова. .
Согласно телевизионному репортажу от 20 мая, детей увезли «в безопасное место», согласно официальной версии Москвы, которая изображает Россию как спасителя. Но через неделю Стетченко рассказал другую историю, когда благополучно вернулся в Украину с Никитой.
Чтобы узнать больше об этой истории, смотрите «Ночные новости NBC с Лестером Холтом» сегодня вечером в 18:30 по восточному/17:30 по восточному времени.
«Они забрали наших детей, они не имели права держать их там», — сказал Стетченко NBC News в конце мая, сидя на скамейке под солнцем в обширном харьковском парке Горького и наблюдая, как 12-летний Никита катается на велосипеде. . «Я не понимаю, почему они не сказали нам и почему они не вернули нам деньги».
У Никиты есть опыт в том, что Украина называет систематической и широкомасштабной попыткой России разрушить украинскую идентичность.
Президент Владимир Зеленский заявил, что более 200 000 детей были депортированы в Россию или на оккупированные Россией территории после вторжения президента Владимира Путина в феврале 2022 года. По словам Дарьи, советника президента Украины по правам ребенка, это число может достигать 300 000 человек. Герасимчук.
Но украинские официальные лица говорят, что их настоящий страх за таких детей, как Никита, — это идеологическая обработка, которой они подвергаются после захвата российскими войсками. Никита описал пение гимна России, и преподавали российскую учебную программу.
Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен по правам человека, которому поручено возглавить процесс воссоединения, которому угрожает опасность, объяснил сценарий с точки зрения Киева.
«Депортировать этих детей [the] Российская сторона», — сказал он в англоязычном интервью NBC News в конце мая. «Отберите у них украинские документы. Дайте им российские документы. [Tell them] … «Послушайте, вы никогда не были украинцами, потому что Украина никогда не была государством. Украинская нация никогда не была нацией. ты [were] Русский все время.
Никита рассказывает, что 8 сентября российские военные забрали ее и 12 одноклассников из подвала Кубянской спецшколы, погрузили в грузовики и перевезли в город Свадово в оккупированном Россией Луганске. Город, находившийся под оккупацией с первых дней войны, через два дня был отбит в ходе крупного украинского контрнаступления.
11 сентября пророссийский Telegram-канал сообщил о «безопасной эвакуации 13 детей» из Кубянска. Через несколько дней, по словам Никиты, их доставили в Перевальскую специальную коррекционную школу-интернат, вглубь оккупированной территории.
Мария Лавова-Белова, уполномоченный президента России по правам ребенка, сообщила NBC News, что группа из 13 учеников была «выведена из-под обстрела» и переведена в школу в Перевске 14 сентября.
Это было мучительное время для Стетченко, которая несколько месяцев не знала, где находится ее сын. Хотя Никита находился примерно в 100 милях к югу от своего родного села Бишен, линия фронта проходила между матерью и ребенком.
«Слезы пропитали мою подушку», — сказала она. «Я не знаю, с чего начать и как вернуть его».
«Трудно было на душе», — добавил он.
Позднее неправительственная организация «Спасти Украину» связалась со Стетченко и сказала, что может предложить Никите обратный путь, но для этого ему нужно будет проехать 3000 миль в Россию.
Поиск и репатриация детей в разгар войны стоит тысячи долларов, поэтому Save Ukraine организует и финансирует поездку таких женщин, как Стетченко.
«Меня трясло при каждом пересечении границы», — сказал он. По словам Стетченко, поездка в Киев была пугающей. Но выезжать из страны впервые с новым украинским паспортом было страшно.
Под руководством «Спасти Украину» он отправился в Польшу, затем в Беларусь, а затем сел на самолет до Москвы — во второй раз, когда он летел. Она поехала поездом на юго-запад России, где ее историю подхватило российское телевидение.
Львова-Белова поделилась в Telegram сюжетом НТВ о воссоединении Никиты и Стеценко. Его официальная страница в службе обмена мгновенными сообщениями полна видеороликов с детьми, которых, по его словам, Россия «спасла».
«Тяжело без слез смотреть на это воссоединение», — подписала историю Никиты Ливова-Белова.
«Россия всегда помогала и продолжает помогать семьям оставаться вместе», — сказал он NBC News в своем заявлении, вторя президенту Путину.
«Дети священны», — сказал он на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на прошлой неделе. «Мы вывезли их из зоны конфликта и сохранили их жизнь и здоровье. Так и произошло».
«Конечно, мы никогда не были против воссоединения детей с семьями, если приедут их родственники», — добавил Путин. «Препятствий для этого никогда не было и нет, конечно, никогда не будет».
Николай Кулеба, генеральный директор Save Ukraine, заявил, что это наглая ложь: российское правительство добровольно не возвращает украинских детей.
«Они их не возвращают — мы их забираем», — добавил он.
В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Львовой-Беловой и Путина, обвинив их в «незаконной депортации и перемещении украинских детей», что является военным преступлением. Их действия, как говорилось в ордере, «демонстрируют намерение навсегда вывезти этих детей из их родной страны».
С марта, говорит Кулеба, вернуть украинских детей стало сложнее. Правительство Украины заявляет, что по меньшей мере 370 детей были репатриированы без помощи России.
«Теперь россияне понимают, что каждое дело стоит МУС», — сказал Кулеба. «Каждый случай является свидетельством военного преступления».
Но Стетченко ясно, что ни российский чиновник, ни кто-либо из школы с ним не связывались.
«Если вы не мать, вам не понять», — сказала она о неуверенности сына в первые месяцы.
Украинские чиновники говорят, что дети младшего возраста быстро поглощаются приемными семьями, детскими домами и летними лагерями по всей России, вскоре забывая о своей родной стране.
На снимке с сайта Перевальской школы Никита кладет голову на парту во время урока. По его словам, они должны чаще петь гимн России.
«Я здесь. Артем там», — сказал он, указывая на других детей на снимке. 15-летний Артем Жорник, изображенный на снимке в форме с пророссийскими буквами «Z», был в школе в Купянске с Никитой. и его мать Наталья Жорник, проделав такой же трудный путь, как и Стетченко, вернулись в Украину.
На вопрос, есть ли на фото украинские дети, Никита покачал головой: «Нет». Они уже не украинцы, «потому что попали в плен».
Молли Хантер, Остап Гункевич и Эд Фланаган сообщили из Харькова; Тарина Майер сообщила из Киева; и Бьянка Бриттон и Юлия Талмазан сообщили из Лондона.
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