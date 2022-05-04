Украинская медсестра, потерявшая ноги на войне с Россией, танцует на руках у мужа на свадьбе: «Она такая сильная»

Украинская пара обменялась своим первым трогательным танцем в понедельник, когда жених держал невесту на руках через несколько недель после того, как она потеряла ноги в результате взрыва наземной мины.

Оксана Баландина и Виктор Васильев, обоим по 23 года, отпраздновали свадьбу в торжественной обстановке. Больница во Львовев соответствии с Рейтер Празднование счастливого момента посреди того, что в противном случае было бы сложным временем.

27 марта Паландина подорвалась на мине, когда шла «знакомой тропой» к своему дому в Лысеханске, сообщила британским СМИ Львовская медицинская ассоциация. Новости неба.

В эти хаотичные секунды она успела предупредить идущего сзади Васильева и не пораниться.

«Я успел только наорать на него [Vasyliv]: «Дорогой, смотри!» Об этом Reuters сообщила медсестра.

Хотя Васильев сказал, что он «не знал, что делать» после взрыва, Баландина смогла рассказать об их дальнейших шагах.

«Если бы не Оксана, я не знаю, что бы случилось», — сказал он агентству Reuters. «Слишком сильный».

https://timemeredith-a.akamaihd.net/media/v1/pmp4/static/clear/416418724/2d02f631-ac96-44d[…]60e6b7212/721de4a7-0794-40db-9bf4-7d29c25f9040/main.mp4 Кредит Львовское первое медицинское объединение/история

Первая Львовская медицинская ассоциация / История Виктор Васильев и Оксана Баландина

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С тех пор Баландина перенесла четыре операции, ей ампутировали обе ноги, а также четыре пальца на левой руке, сообщает Sky News.

После эвакуации в Днепр, где ей также оказали помощь, супруги отправились во Львов, который находится менее чем в 50 милях от польской границы. Лос-Анджелес Таймс.

Газета сообщила, что они связали себя узами брака на гражданской церемонии во Львовском хирургическом центре в понедельник.

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«Жизнь не стоит откладывать на потом», — заявили Sky News во Львовской медицинской ассоциации о решении пары, добавив, что «через шесть лет вместе [they had] Я не нашел времени, чтобы жениться».

История продолжается

На скромных торжествах присутствовали только пациенты и волонтеры, но теперь мир может увидеть их первый танец благодаря видео, размещенному в социальных сетях больницы, в раз.

В клипе Баландина, одетая в белое платье и корону из розовых цветов, обнимает мужа за шею, удерживая ее в своих объятиях. Когда их танец закончился, они обменялись поцелуями, а зрители аплодировали и подбадривали.

Невеста сообщила агентству Рейтер, что ее 7-летний сын и 5-летняя дочь вместе со своими бабушкой и дедушкой в ​​центральной Украине надеются в ближайшее время поехать в Германию. Там она надеется получить протезы и продолжить лечение.

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Россия нападение на украину, первый крупный сухопутный конфликт в Европе за последние десятилетия, начался, когда 24 февраля их силы начали широкомасштабное вторжение. Вторжение по приказу президента России Президент России Владимир Путинвызвало всеобщее осуждение и Все более жесткие экономические санкции против России.

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