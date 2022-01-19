Украинская община Альберты бьет тревогу из-за угрозы российского вторжения

как Канада Он отправляет небольшую группу спецназа Правительственные чиновники Украины, некоторые представители украинской общины Альберты призывают союзников сделать больше для поддержки европейской нации.

Приблизительно 100 000 российских солдат готовятся нанести удар вдоль восточной границы Украины.

Инна Платонова, президент калгарийского отделения Канадско-украинского конгресса, имеет семью и друзей в стране и говорит, что каждый прожитый день душераздирающий и душераздирающий.

«Почти каждый день с фронтов слышишь, что украинских защитников убивают», — сказала она.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли выступила во вторник в Киеве, столице Украины, посетив местных лидеров и нескольких солдат канадских вооруженных сил, которые были направлены для оказания поддержки в обучении.

«Россия — агрессор. Мы должны стоять плечом к плечу с Украиной», — сказала Джоли. «(Канада) взаимодействует… по любым дипломатическим каналам со всеми сторонами, включая Россию, чтобы убедиться, что у нас есть дипломатическое решение».

Нет решения в Канаду отправить военную технику.

«Очень важно, чтобы ряд устойчивых голосов занял твердую позицию против выдвигаемых необоснованных требований», — сказала Лори Уильямс, профессор политологии в Университете Маунт-Ройял.

Россия требует запретить Украине вступление в НАТО, и Уильямс говорит, что нет сценария, при котором эта просьба может быть удовлетворена.

В 2014 году Россия начала военную операцию по аннексии и оккупации Крыма, а в восточных регионах продолжается вооруженный конфликт.

36-летняя Анна Захарова и ее ближайшие родственники бежали из Крыма в Калгари восемь лет назад.

«Я помню, как адреналин бурлил в моей крови, и мои руки дрожали, я не знаю, что произойдет. (И мне интересно), что мы собираемся делать, убегать?» — сказала Захарова.

Сейчас она живет в Эдмонтоне и говорит, что другим странам нужна помощь, чтобы предотвратить новые страдания.

«Сможет ли международное сообщество действительно помочь и сделать что-то, чтобы остановить это?» Она сказала.

Украинцы в Калгари делятся своими историями и хотят, чтобы мир понял их тяжелое положение.

«Украина — не страна-клиент России и не марионетка (президента России Владимира) Путина. Это суверенная, независимая и демократическая страна», — сказал Богдан Романюк из Калгари-Украинско-Канадской федерации профессионального бизнеса.

Он говорит, что союзникам Украины необходимо укрепить ее оборону, предоставив больше военной техники, и Платонова соглашается.

«Мы благодарны за то, что делает Канада, и надеемся, что поддержка продолжится и усилится», — сказал он. Мы надеемся, что Канада предоставит оборонное оборудование и инструменты, чтобы помочь Украине защитить себя».

Кроме того, она надеется, что новая кампания в социальных сетях #StandWithUkraine наберет обороты и распространит информацию.

Платонова проводит очень небольшое мероприятие на Мосту Мира в Калгари 22 января, так как это особенный День единства Украины.