Украинская Одесса до сих пор жива и шутит, несмотря на бомбежки и отключения электричества | Война России и Украины

Одесса, Украина — По словам 86-летней Веры Ткачук, русские оккупанты хуже немецких нацистов.

Вере Ткачук было четыре года в 1941 году, когда нацисты оккупировали ее родной город Кропивницкий на востоке Украины, и в деревянном доме ее родителей поселились два офицера.

«Я помню немцев, они были хорошие», — рассказала «Аль-Джазире» седовласая пенсионерка, вспомнив, как «квартиранты» обращались с ней и ее старшим братом.

«Они принесли нам сахар и шоколад и подали нам еду в горшочках», — сказала она, сидя на скамейке рядом с православным собором в центре Одессы, крупнейшего портового города Украины, вскоре после того, как колокола возвестили об окончании пасхальной службы.

«Они не насиловали детей, они не убивали их».

Это сделали российские солдаты — по словам украинских официальных лиц, правозащитных групп и выживших, которые обвиняют их в убийстве, пытках и изнасиловании мирных жителей, в том числе детей.

Была одна детская смерть, которая до сих пор мучает весь одессит.

Почти год назад российские крылатые ракеты убили трехмесячную девочку Киру Глодан, ее мать и шестерых других взрослых.

«Я плачу и молюсь за нее. За всех них я каждый день плачу и молюсь за нее», — сказала Ткачук, муж племянницы которой пошел добровольцем в украинскую армию.

Новый Орлеан в Восточной Европе

Одесса была, пожалуй, самым космополитичным городом царской империи и СССР (СССР).

Черноморский порт чувствовал себя более связанным со Средиземным морем и Атлантическим океаном, чем с материком.

Его основателем была российская императрица Екатерина Великая, его первым правителем был французский аристократ, а его население состояло из православных русских, украинцев, молдаван, татар-мусульман и евреев-ашкенази.

Общались в основном по-русски — и продолжают это делать, несмотря на всеобщую неприязнь к Москве и ее действиям.

Одесса была проводником международных тенденций, от аргентинского танго и американского джаза до французской моды, а ее культурный плавильный котел породил целые жанры музыки и литературы.

Пионерский советский немой драматический фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» был снят в 1925 году, и его душераздирающая сцена, в которой детская коляска катится по гигантской лестнице, до сих пор считается ярким примером монтажа фильмов.

В эти дни лестница, спускающаяся в сторону порта, закрыта для посещения, а к основанию снесенной статуи императрицы Екатерины прибит украинский флаг.

Новая столица России

Одесса находится в опасной близости от Крыма, который Москва аннексировала в 2014 году, и президент России Владимир Путин назвал этот город одной из следующих целей России.

«Оккупация Одессы была ключевым моментом в путинском проекте так называемой Новороссии», или Новороссии, частей восточной и южной Украины, где русский язык оставался доминирующим, сказал киевский аналитик Алексей Кох.

План предусматривал раздробление Украины на несколько частей, изоляцию ее от Черного моря и восстановление гегемонии России в северной части Причерноморья.

«Скорее всего, Путин хотел сделать Одессу столицей так называемого проекта «Новороссия», и, конечно, он все еще строит планы», — сказал Кох «Аль-Джазире».

В первый день войны, 24 февраля 2022 года, в результате российской бомбардировки военной базы к востоку от города погибло не менее 22 человек.

В середине апреля русский флот во главе с крейсером «Москва» направился к Одессе, но был отбит украинскими торпедами и артиллерией.

«Москва» затонула, и Украина с сарказмом объявила ее обломки частью своего «подводного культурного наследия».

В течение нескольких месяцев последовали новые бомбардировки, в результате которых десятки человек погибли и сотни были ранены, в то время как городские власти и добровольцы устанавливали противотанковые ежи и разминировали побережье.

Сирены воздушной тревоги заставили многих карабкаться в бомбоубежища, подвалы или известняковые шахты, которые извиваются на 2500 километров (1553 мили) ниже города.

«Конечно, было страшно», — сказала Наталья, 45-летняя школьная учительница, «Аль-Джазире» после посещения пасхальной службы.

Она рассматривает каждое затруднительное положение как Божий способ проверить ее веру.

«Для православных ничего не изменилось», — сказала она.

Несколько минут назад улыбчивый седобородый священник облил святой водой плетеную корзинку с крашеными яйцами и кулеш — сладкие лепешки с изюмом.

Пастор сказал, что трудности побудили все больше людей вернуться в Православную Церковь.

«Люди приходят в реку, у которой нет конца», — сказал отец Фугенест Аль-Джазире, когда прихожане с корзинами склонились перед ним и улыбнулись, когда святая вода брызнула на их лица и волосы.

темная зима

Многие мужчины в Одессе пошли добровольцами в Вооруженные силы Украины или вошли в состав Территориальной обороны или вооруженной милиции, которая устанавливала блокпосты, охраняла город и берег моря.

И они приветствуют появление западного оружия, в том числе противотанковых гранат, которые оказались смертоносными для российских танков и бронетранспортеров.

«Конечно, они более эффективны, чем советское дерьмо, с которым мы боролись», — сказал «Аль-Джазире» бывший сантехник Владимир, который восстанавливается после ушиба, полученного на передовой в восточном городе Бахмут.

В октябре Москва начала интенсивные, почти ежедневные бомбардировки электростанций, транспорта и тепловых пунктов, погрузив город во тьму на часы или дни.

Но город жил, так как жители шли на работу, обсуждая еду и причитая о черноморских дельфинах, убитых русскими пушками и морскими минами.

Тем временем в Одессу хлынули десятки тысяч людей из оккупированных Россией регионов, видящих в городе оплот стабильности по сравнению со своими разрушенными домами.

«Здесь стыдно жаловаться», — сказала «Аль-Джазире» Лилия Пшенишная, 58-летняя швея из южного города Херсона, которая была заключена в тюрьму на два месяца за «шпионаж».

Некоторые одесситы даже осмеливаются искупаться в Черном море, несмотря на запреты и предупреждения.

По словам официальных лиц, пьяный мужчина, купавшийся в середине июля, чтобы отпраздновать свой день рождения, был обезглавлен плавучей российской миной.

Юмор военного времени

Одесса, известная многим как Мама, также является бесспорной украинской столицей сатиры и стендап-комедии.

Один из способов справиться со стрессом и беспокойством в военное время — высмеять его причины.

Рядом с фотографиями тонущего российского военного корабля была распространена фраза: «Если кто-то тронет маму, мама его похоронит».

Другая шутка связана с арифметикой.

Как сказано, группа российских солдат подошла к Одессе и услышала голос с холма, говорящий: «Лучше один украинский солдат, чем 10 русских».

Он приказал десяти воинам штурмовать холм — и убить их.

Потом голос говорит: «Лучше украинский солдат, чем сотня русских».

Сто солдат штурмовали холм и были убиты.

Голос говорит: «Лучше один украинский солдат, чем тысяча русских», и, к сожалению, погибло 999 солдат.

Последний подползает к командиру и шепчет: «Не ходи туда, это ловушка. Там два украинских солдата».