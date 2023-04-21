Украинская Одесса до сих пор жива и шутит, несмотря на бомбежки и отключения электричества | Война России и Украины

Одесса, Украина — По словам 86-летней Веры Ткачук, русские оккупанты хуже немецких нацистов.
Вере Ткачук было четыре года в 1941 году, когда нацисты оккупировали ее родной город Кропивницкий на востоке Украины, и в деревянном доме ее родителей поселились два офицера.
«Я помню немцев, они были хорошие», — рассказала «Аль-Джазире» седовласая пенсионерка, вспомнив, как «квартиранты» обращались с ней и ее старшим братом.
«Они принесли нам сахар и шоколад и подали нам еду в горшочках», — сказала она, сидя на скамейке рядом с православным собором в центре Одессы, крупнейшего портового города Украины, вскоре после того, как колокола возвестили об окончании пасхальной службы.
«Они не насиловали детей, они не убивали их».
Это сделали российские солдаты — по словам украинских официальных лиц, правозащитных групп и выживших, которые обвиняют их в убийстве, пытках и изнасиловании мирных жителей, в том числе детей.
Была одна детская смерть, которая до сих пор мучает весь одессит.
Почти год назад российские крылатые ракеты убили трехмесячную девочку Киру Глодан, ее мать и шестерых других взрослых.
«Я плачу и молюсь за нее. За всех них я каждый день плачу и молюсь за нее», — сказала Ткачук, муж племянницы которой пошел добровольцем в украинскую армию.
Новый Орлеан в Восточной Европе
Одесса была, пожалуй, самым космополитичным городом царской империи и СССР (СССР).
Черноморский порт чувствовал себя более связанным со Средиземным морем и Атлантическим океаном, чем с материком.
Его основателем была российская императрица Екатерина Великая, его первым правителем был французский аристократ, а его население состояло из православных русских, украинцев, молдаван, татар-мусульман и евреев-ашкенази.
Общались в основном по-русски — и продолжают это делать, несмотря на всеобщую неприязнь к Москве и ее действиям.
Одесса была проводником международных тенденций, от аргентинского танго и американского джаза до французской моды, а ее культурный плавильный котел породил целые жанры музыки и литературы.
Пионерский советский немой драматический фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» был снят в 1925 году, и его душераздирающая сцена, в которой детская коляска катится по гигантской лестнице, до сих пор считается ярким примером монтажа фильмов.
В эти дни лестница, спускающаяся в сторону порта, закрыта для посещения, а к основанию снесенной статуи императрицы Екатерины прибит украинский флаг.
Новая столица России
Одесса находится в опасной близости от Крыма, который Москва аннексировала в 2014 году, и президент России Владимир Путин назвал этот город одной из следующих целей России.
«Оккупация Одессы была ключевым моментом в путинском проекте так называемой Новороссии», или Новороссии, частей восточной и южной Украины, где русский язык оставался доминирующим, сказал киевский аналитик Алексей Кох.
План предусматривал раздробление Украины на несколько частей, изоляцию ее от Черного моря и восстановление гегемонии России в северной части Причерноморья.
«Скорее всего, Путин хотел сделать Одессу столицей так называемого проекта «Новороссия», и, конечно, он все еще строит планы», — сказал Кох «Аль-Джазире».
В первый день войны, 24 февраля 2022 года, в результате российской бомбардировки военной базы к востоку от города погибло не менее 22 человек.
В середине апреля русский флот во главе с крейсером «Москва» направился к Одессе, но был отбит украинскими торпедами и артиллерией.
«Москва» затонула, и Украина с сарказмом объявила ее обломки частью своего «подводного культурного наследия».
В течение нескольких месяцев последовали новые бомбардировки, в результате которых десятки человек погибли и сотни были ранены, в то время как городские власти и добровольцы устанавливали противотанковые ежи и разминировали побережье.
Сирены воздушной тревоги заставили многих карабкаться в бомбоубежища, подвалы или известняковые шахты, которые извиваются на 2500 километров (1553 мили) ниже города.
«Конечно, было страшно», — сказала Наталья, 45-летняя школьная учительница, «Аль-Джазире» после посещения пасхальной службы.
Она рассматривает каждое затруднительное положение как Божий способ проверить ее веру.
«Для православных ничего не изменилось», — сказала она.
Несколько минут назад улыбчивый седобородый священник облил святой водой плетеную корзинку с крашеными яйцами и кулеш — сладкие лепешки с изюмом.
Пастор сказал, что трудности побудили все больше людей вернуться в Православную Церковь.
«Люди приходят в реку, у которой нет конца», — сказал отец Фугенест Аль-Джазире, когда прихожане с корзинами склонились перед ним и улыбнулись, когда святая вода брызнула на их лица и волосы.
темная зима
Многие мужчины в Одессе пошли добровольцами в Вооруженные силы Украины или вошли в состав Территориальной обороны или вооруженной милиции, которая устанавливала блокпосты, охраняла город и берег моря.
И они приветствуют появление западного оружия, в том числе противотанковых гранат, которые оказались смертоносными для российских танков и бронетранспортеров.
«Конечно, они более эффективны, чем советское дерьмо, с которым мы боролись», — сказал «Аль-Джазире» бывший сантехник Владимир, который восстанавливается после ушиба, полученного на передовой в восточном городе Бахмут.
В октябре Москва начала интенсивные, почти ежедневные бомбардировки электростанций, транспорта и тепловых пунктов, погрузив город во тьму на часы или дни.
Но город жил, так как жители шли на работу, обсуждая еду и причитая о черноморских дельфинах, убитых русскими пушками и морскими минами.
Тем временем в Одессу хлынули десятки тысяч людей из оккупированных Россией регионов, видящих в городе оплот стабильности по сравнению со своими разрушенными домами.
«Здесь стыдно жаловаться», — сказала «Аль-Джазире» Лилия Пшенишная, 58-летняя швея из южного города Херсона, которая была заключена в тюрьму на два месяца за «шпионаж».
Некоторые одесситы даже осмеливаются искупаться в Черном море, несмотря на запреты и предупреждения.
По словам официальных лиц, пьяный мужчина, купавшийся в середине июля, чтобы отпраздновать свой день рождения, был обезглавлен плавучей российской миной.
Юмор военного времени
Одесса, известная многим как Мама, также является бесспорной украинской столицей сатиры и стендап-комедии.
Один из способов справиться со стрессом и беспокойством в военное время — высмеять его причины.
Рядом с фотографиями тонущего российского военного корабля была распространена фраза: «Если кто-то тронет маму, мама его похоронит».
Другая шутка связана с арифметикой.
Как сказано, группа российских солдат подошла к Одессе и услышала голос с холма, говорящий: «Лучше один украинский солдат, чем 10 русских».
Он приказал десяти воинам штурмовать холм — и убить их.
Потом голос говорит: «Лучше украинский солдат, чем сотня русских».
Сто солдат штурмовали холм и были убиты.
Голос говорит: «Лучше один украинский солдат, чем тысяча русских», и, к сожалению, погибло 999 солдат.
Последний подползает к командиру и шепчет: «Не ходи туда, это ловушка. Там два украинских солдата».
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