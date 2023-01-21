Генпрокуратура и следственные органы располагают информацией о поставках Ираном беспилотников в РФ. Пока доказательная база еще собирается, вина некоторых должностных лиц и других лиц будет доказана в судах.

Об этом сообщил начальник управления по уголовному преследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта с прокуратурой Юрий Белоусов в эфире национального телевидения, передает Укринформ.

«Генеральная прокуратура и следственные органы не сомневаются в том, что к производству и поставке этих БПЛА в РФ с целью дальнейшего их использования против нашего народа причастны иранские официальные, юридические и физические лица», — сказал он.

По словам генпрокурора, об этом свидетельствуют имеющиеся данные, в том числе собранные украинской разведкой и ее зарубежными коллегами.

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Глава управления полиции Палестины, комментируя причастность Ирана к поставкам беспилотников в Россию, сказал: «У нас есть информация, подтверждающая причастность к этому Ирана».

Белоусов отметил, что вина некоторых лиц будет доказана в национальных и международных судах.

«В настоящее время следственные органы и прокуратура собирают доказательства, с помощью которых мы сможем убедить суд в причастности этих людей к преступлениям. С этой целью проводятся сотни следственных действий, сотни следственных действий, которые будут завершиться в ближайшее время».

Чиновник Генпрокуратуры утверждает, что будет достаточно доказательств, чтобы уличить иранских должностных лиц и лиц, а также представителей любых других стран, помогающих Ирану в разработке или поставке этих БПЛА, а также их использовании в Украине.

«Для нас очень важно отслеживать всю цепочку производства и поставок, а также непосредственное использование. Все люди, которые поставляют комплектующие, кто собирает эти машины, кто их поставляет, кто обучает россиян пользоваться этими дронами. , и тех, кто непосредственно запускает эти беспилотники. Пилот на наших граждан, на наши города, они все должны быть определены», — подчеркнул Белоусов.

По его словам, это тысячи человек, по многим из них уже получена информация, но для установления личности других потребуется время.