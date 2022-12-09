Секретная служба Украины заявила в четверг, что ее агенты конфисковали пропаганду, обнаруженную в русских православных церквях.

Служба государственной безопасности Украины заявила в своем заявлении, что обнаружила украденные российские паспорта и иконы.

Он также опубликовал фотографии тех клиентов, на которых была кошка с размытым лицом.

Глава украинской разведки заявил в четверг, что ее агенты присвоили кремлевскую пропаганду внутри православных церквей, опубликовав фотографию своих агентов, на которой по какой-то причине был изображен кот, личность которого также была скрыта.

в разрешениеСлужба безопасности Украины (СБУ) заявила, что при обыске объектов русской православной церкви в ранее оккупированных восточных районах страны также были обнаружены российские паспорта, флаги Луганской и Донецкой республик, поддерживаемых Россией, и «коллекция икон, украденных хулиганами» из консул Литвы в Херсоне.

Департамент государственной безопасности также заявил, что обнаружил документы, свидетельствующие о том, что русские православные священники сотрудничают с российским правительством и его оккупационными властями в Херсоне. Украинские силы освободили город Херсон в начале ноября, после почти девяти месяцев российской оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Русскую православную церковь в стремленииУкраина слабеет изнутриНа фоне призывов некоторых запретить организацию. В сентябре патриарх Кирилл I, глава церкви, заявил, что в Украине будут погибшие российские солдаты. отпустили свои грехи.

Но, возможно, самым поразительным аспектом заявления SSI было не то, что оно якобы нашло, а то, кто предположил, что оно было причастно к его обнаружению. На фотографии, включенной в релиз, изображены семь человек, идентифицированных как «сотрудники Департамента государственной безопасности», их лица размыты, чтобы скрыть их личности. Однако у ее ног на снежном ложе сидит черная кошка — ее лицо тоже разбито. (Вторая кошка без различимого лица, но с чем-то вроде уха и кончика хвоста появляется у ног некоторых клиентов.)

Непонятно, какую роль животное сыграло в контрразведывательном расследовании. Департамент государственной безопасности не сразу ответил на запрос о комментариях.

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