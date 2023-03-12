Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку своей сопернице из России после победы

Клифф Бранскилл / Гетти
Украинская теннисистка Марта Костюк решила не пожимать руку своей сопернице, россиянке Варваре Грачевой, после поражения в финале ATX Open в воскресенье.
20-летняя Костюк в финале обыграла 20-летнюю Грачеву со счетом 6:3, 7:5.
«В том положении, в котором я сейчас нахожусь, очень важно выиграть этот титул, — сказал Костюк. «И я хочу посвятить этот титул Украине и всем людям, которые сейчас сражаются и умирают».
Кроме того, Костюк не упомянула свою соперницу в своей приветственной речи.
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Ранее Костюк заявляла, что не подаст руку никому из своих российских или белорусских оппонентов, пока продолжается война в Украине. Отец и дед Костюка до сих пор в Киеве.
А в сентябре звезда тенниса отказалась пожать руку белорусской теннисистке Виктории Азаренко на US Open, сославшись на непрекращающийся конфликт в ее родном городе Киеве.
сказал спортсмен Си-Эн-Эн В то время «я больше нервничаю из-за того, что нахожусь снаружи и заглядываю внутрь, чем из-за того, что там», поскольку она пытается сбалансировать давление соперничества с давлением беспокойства о своей семье.
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Костюк добавил: «Просто требуется время и, к сожалению, много потерь и смертей, в том числе много невинных людей. Я думаю, это наша вера, и мы должны вернуться сильными».
Воскресная победа подняла Костюк в рейтинге WTA до 40-го места.
Роберт Пранг / Гетти
WTA позволила соревноваться как российским, так и белорусским игрокам, в отличие от некоторых других турниров по этому виду спорта.
«Отдельные спортсмены не должны быть наказаны или лишены возможности участвовать в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран», — говорится в заявлении WTA. предыдущее заявление.
Российские и белорусские игроки были допущены к участию в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года на определенных условиях, реализованных турниром. Им не разрешалось показывать свой флаг или свою страну, CNN сообщил.
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В прошлом году Уимблдон запретил российским и белорусским игрокам участвовать в турнире 2022. В апреле того же года официальные лица Уимблдона Было опубликовано заявление решить их проблемы.
«Учитывая важность лиг в Великобритании и во всем мире, мы обязаны сыграть свою роль в широких усилиях правительства, промышленности, спорта и творческих институтов по уменьшению глобального влияния России с помощью самых сильных средств».
И далее в заявлении говорится: «В условиях такой неоправданной и беспрецедентной военной агрессии для российского режима было бы неприемлемо извлекать выгоду из участия российских или белорусских игроков в турнирах», — говорится в заявлении. «Поэтому мы намерены с большим сожалением отказаться от участия российских и белорусских игроков в турнире 2022 года».
До принятия решения на турнире не было запрета на участие спортсменов, поскольку игрокам из Германии и Японии не разрешалось участвовать в соревнованиях во время Второй мировой войны. ESPN упомянул.
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