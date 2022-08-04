Это хорошее время, чтобы отпраздновать украинскую музыку и культуру с украинской фолк-группой ДахаБраха в Стратморе в субботу.
Джейсон Фрэйли из WTOP демонстрирует Дакабрачу в Стратморе (часть 1)
Война продолжается, граждане Украины сражаются с российскими захватчиками, так что пришло время отпраздновать украинскую музыку и культуру в Северной Бетесде, штат Мэриленд.
украинский фольклорный ансамбль не знаю Подается в Strathmore по субботам в 20:00.
«У Дахбрахи было сообщение задолго до начала войны: Украина свободная, антивоенная». Теперь это послание стало более продвинутым, — сказала WTOP президент и главный исполнительный директор Strathmore Моника Джеффрис Хазангелис, — Мы помогаем усилить эти отличительные голоса и это послание на сцене».
Основанный почти 20 лет назад в Киевском центре современного искусства в 2004 году знаменитый квартет «Даха Брача» в переводе со староукраинского языка означает «давать/брать».
Поэкспериментировав с традиционными украинскими стилями, группа начала переплетаться с другими мировыми традициями, включая индийские, арабские, африканские, русские и австралийские музыкальные инструменты, «создавая транснациональное звучание, которое группа называет «этнической анархией», — сказал Джеффрис Хазангелис.
Их концерты, основанные режиссером авангардного театра Владиславом Троицким, очень театральны, с мультимедиа, костюмами и другими визуальными элементами. Джеффрис Хазангелис сказал, что сами музыканты «акустически рисуют картины с помощью своей музыки и звуков».
На концерте можно сделать пожертвование, чтобы помочь ситуации в Украине, так как часть доходов от общего тура пойдет на поддержку благотворительных организаций для беженцев. В частности, в субботу все продажи товаров пойдут на благотворительность: «Стратмор создал и подарил специальный плакат тура, который можно будет подписать и купить», — сказал Джеффрис Хазангелис.
Билеты на концерт стоят от 28 до 68 долларов.
Дополнительную информацию можно найти здесь.
Джейсон Фрэйли из WTOP демонстрирует Дакка Брача в Стратморе (часть 2)
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