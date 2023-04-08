Украинские боевые машины Stryker могут столкнуться с большими проблемами при столкновении с российской обороной

Автомобиль инженерного отделения M1132. Викисклад

Среди тех 90 колесных боевых машин, которые Украина приобрела у США, есть как минимум несколько специализированных инженерных машин.

Видео, распространенное в Интернете в четверг, показывает машину инженерного отделения M1132, принадлежащую Украине, которая ведет машину пехоты M1126 по грунтовой дороге. Может быть, в Германии, где украинские экипажи готовятся к новым полетам, а может, и в Украине.

Ожидайте, что украинцы будут использовать M1132 так же, как это делают американцы: разминировать и выставлять саперов.

В наступлении 18-тонные восьмиколесные машины — каждая с двумя членами экипажа и девятью пассажирами — помогают прорывать вражеские укрепления. Однако Stryker не всегда лучший инструмент для работы. Не по сравнению с танком или подобной тяжелой машиной.

Весной 2004 года капитан армии США Роберт Торнтон вспоминал, как он командовал «Страйкером» в реальных военных играх.

Stryker обычно имеет около 20 транспортных средств: в основном это пехотные транспортные средства, а также ракетные варианты, разведывательные машины и машины скорой помощи. «Иногда в мои задачи входила организация саперного взвода батальона (с инженерными машинами роты)», — Торнтон. написал в щитофициальный танковый журнал армии.

Торнтон сильно опирался на прикрепленных к нему инженеров и их личные автомобили. Украинцы могут сделать то же самое.

Для Торнтона это началось с подхода компании к полю боя. Чтобы расчистить путь для остальной части подразделения, офицер выставил M1132 с передними противоминными плугами или комбинированными минно-артиллерийскими установками, а затем M1134 Strykers, вооруженные противотанковыми ракетами TOW.

Главное преимущество M1134, с точки зрения клиренса, это его дальнобойная оптика. В то время как инженерная машина работает с минами, ракетная машина находится прямо позади, ища ближайшие силы противника, которые могут устроить засаду основной колонне «Страйкера».

Как только рота достигает линии фронта, машины инженеров, которые помогли ей перейти в режим прорыва, разворачиваются. На военном языке «брешь» — это насильственная механизированная атака вражеских укреплений, предназначенная для создания бреши в обороне, через которую может пройти пехота и техника.

Прорыв — одна из самых сложных и опасных операций в наземной войне, но она неизбежна при прорыве противника.

Успех взлома часто приписывают инженерам. Их работа состоит в том, чтобы сначала расчистить путь через любые минные поля, а затем броситься вперед и сбросить заряды взрывчатки на любые земляные баррикады, построенные противником, чтобы замедлить атакующую технику.

Линейные заряды должны пробить отверстия в берме. Это сигнал главных атакующих сил к наступлению.

В своих учениях Торнтон обнаружил одно из слабых мест M1132 в проломе. Он написал, что минный плуг и минный каток машины инженерного отделения «значительно влияют на подвижность ESV». Когда они пытались закрыть брешь, саперы были легкой мишенью.

Был только один способ сохранить жизнь сапёрам и защитить прорыв — атаковать точку вдоль укрепленной линии фронта с наименьшим количеством личного состава противника. «Когда мы поставили условия разрыва связи, саперы жили», — написал Торнтон.

Легче сказать, чем сделать, конечно. Трудно расположить десятки или сотни бронетехники и тысячи военнослужащих незаметно для противника и изменить силы для противодействия наступающим.

Альтернативой прокрадыванию вперед является отталкивание защитников от брустверов, траншей и блиндажей на время, достаточное для того, чтобы саперы выполнили свою взрывную работу.

Американские военные могли добиться этого, бомбардировав линию противника с воздуха перед попыткой прорыва. У украинцев, с их скудными военно-воздушными силами, на самом деле нет такой возможности — если только они не отдадут предпочтение своему небольшому арсеналу планирующих бомб с GPS-наведением и совместимых боевых вертолетов для прикрытия вторжений бригады «Страйкер».

Stryker — передовая машина: быстрая и с отличными датчиками. Но 18-тонный «Страйкер» — это не 70-тонный танк. И это может быть наиболее очевидно, когда украинские военные переходят в наступление и пытаются прорваться.