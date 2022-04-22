Украинские власти заявляют, что массовые захоронения возле осажденного украинского города Мариуполя являются свидетельством военных преступлений.

Это утверждение подтверждается изображениями, собранными и проанализированными американской компанией Maxar Technologies, занимающейся спутниковыми снимками, на которых видно более 200 новых могил на северо-западной окраине Мангуша, города в 12 милях (19 км) к западу от Мариуполя.

По оценкам, 100 000 человек все еще находятся в ловушке в Мариуполе, который с тех пор подвергается постоянным бомбардировкам. Осажден русскими войсками 1 марта. По словам украинских чиновников. Украинские официальные лица утверждают, что во время нападения в городе погибло более 20 000 человек.

В сообщении в четверг в приложении для обмена сообщениями Telegram Петр Андрюшенко, советник мэра Мариуполя, сказал, что российские грузовики забрали тела из прибрежного города, прежде чем «выбросить» их в Мангуш. Это прямое свидетельство военных преступлений и попыток их скрыть».

Анализ Максаром спутниковых снимков с середины марта до середины апреля показал, что расширение территории кладбища началось в период с 23 по 26 марта и продолжалось до апреля. Согласно анализу Максара, на северо-западной окраине Маньчжурии обнаружено более 200 недавно раскопанных могил.

«Согласно последним сообщениям СМИ, российские солдаты перевозят тела погибших в Мариуполе на это место», — сказала Максар в своем анализе. CNN не может независимо проверить утверждения россиян о том, что тела были захоронены в братских могилах в этом месте. Нет подтвержденных данных о погибших после нескольких недель тяжелых бомбардировок Мариуполя. Однако журналисты в Мариуполе зафиксировали поспешное захоронение мирных жителей в осажденном городе, а в социальных сетях появились фотографии, на которых тела, по-видимому, оставлены для сборки в городе. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в четверг, что на улицах города погибли женщины, дети и старики. «К сожалению, мы увидели, что с улиц нашего города стали исчезать тела погибших мариупольцев», — сказал он. READ Брент Рино: дань уважения американскому журналисту, застреленному русскими на Украине По словам Бойченко, братские могилы находятся за объездной дорогой возле кладбища. Он сказал, что рядом с кладбищем было поле с траншеями длиной 30 метров (98 футов). «И там их хоронят, трупы перевозят на грузовиках и бросают в эти траншеи», — сказал он. Путин объявляет об освобождении Мариуполя Доказательства массовых захоронений за пределами Мариуполя появились, когда президент России Владимир Путин объявил юго-восточный портовый город «освобожденным» российскими войсками — даже когда он отменил попытку штурма сталелитейного завода «Азовсталь», последнего оплота украинских защитников в городе. Где мирные жители искали убежища. Мариуполь подвергался почти постоянным атакам с начала путинского вторжения, и большая часть города была разрушена российскими бомбардировками. Среди гражданских объектов были родильный дом и театр, где просили убежища до 1300 человек. Хотя многие бежали, примерно 100 000 человек остаются в Мариуполе и его ближайших окрестностях, которые, как сообщается, в значительной степени находятся под контролем России. Украинские официальные лица, которые настаивают на том, что город остается спорным, предупредили о Крупная гуманитарная чрезвычайная ситуация в Мариуполе Из-за того, что закончились еда и вода, отключили электричество и газ, но несколько попыток создать коридоры эвакуации, чтобы позволить гражданскому населению бежать, не увенчались успехом. «К сожалению, сегодня нет возможности эвакуировать мирных жителей с «Азовстали», — заявил в четверг мэр Бойченко. «Потому что мы требуем стабильного прекращения огня. Где-то нам нужен один день, чтобы иметь возможность разместить население, которое скрывалось там 57 дней подряд, подвергаясь бомбардировкам, бомбежкам и бомбардировкам». Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в среду, что есть «некоторая надежда на то, что русские» позволят безопасно пройти гражданским лицам и раненым солдатам из Мариуполя. Но она предупредила, что такая договоренность «уже много раз терпела неудачу» и что в конечном итоге русские должны обеспечить безопасный проход. READ «Я сделал то, для чего пришел», - говорит Байден на встрече с Путиным. Она добавила, что осада Мариуполя свидетельствует о «жестокости этой войны» и военных преступлениях, совершенных Владимиром Путиным. Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины заранее в этом месяце Что ее офис расследует 5800 дел о предполагаемых военных преступлениях России, и каждый день открывается «все больше и больше» дел. Между тем президент США Джо Байден охарактеризовал зверства, развернувшиеся на Украине, как « Геноцид . » Россия отвергает обвинения в военных преступлениях и утверждает, что ее силы не наносят удары по гражданскому населению.