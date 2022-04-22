Украинские власти заявляют, что массовые захоронения возле осажденного украинского города Мариуполя являются свидетельством военных преступлений.

Это утверждение подтверждается изображениями, собранными и проанализированными американской компанией Maxar Technologies, занимающейся спутниковыми снимками, на которых видно более 200 новых могил на северо-западной окраине Мангуша, города в 12 милях (19 км) к западу от Мариуполя.
В сообщении в четверг в приложении для обмена сообщениями Telegram Петр Андрюшенко, советник мэра Мариуполя, сказал, что российские грузовики забрали тела из прибрежного города, прежде чем «выбросить» их в Мангуш. Это прямое свидетельство военных преступлений и попыток их скрыть».
Анализ Максаром спутниковых снимков с середины марта до середины апреля показал, что расширение территории кладбища началось в период с 23 по 26 марта и продолжалось до апреля. Согласно анализу Максара, на северо-западной окраине Маньчжурии обнаружено более 200 недавно раскопанных могил.
«Согласно последним сообщениям СМИ, российские солдаты перевозят тела погибших в Мариуполе на это место», — сказала Максар в своем анализе.
CNN не может независимо проверить утверждения россиян о том, что тела были захоронены в братских могилах в этом месте. Нет подтвержденных данных о погибших после нескольких недель тяжелых бомбардировок Мариуполя.
Однако журналисты в Мариуполе зафиксировали поспешное захоронение мирных жителей в осажденном городе, а в социальных сетях появились фотографии, на которых тела, по-видимому, оставлены для сборки в городе.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в четверг, что на улицах города погибли женщины, дети и старики.
«К сожалению, мы увидели, что с улиц нашего города стали исчезать тела погибших мариупольцев», — сказал он.
По словам Бойченко, братские могилы находятся за объездной дорогой возле кладбища. Он сказал, что рядом с кладбищем было поле с траншеями длиной 30 метров (98 футов).
«И там их хоронят, трупы перевозят на грузовиках и бросают в эти траншеи», — сказал он.
Путин объявляет об освобождении Мариуполя
Доказательства массовых захоронений за пределами Мариуполя появились, когда президент России Владимир Путин объявил юго-восточный портовый город «освобожденным» российскими войсками — даже когда он отменил попытку штурма сталелитейного завода «Азовсталь», последнего оплота украинских защитников в городе. Где мирные жители искали убежища.
Мариуполь подвергался почти постоянным атакам с начала путинского вторжения, и большая часть города была разрушена российскими бомбардировками. Среди гражданских объектов были родильный дом и театр, где просили убежища до 1300 человек.
Хотя многие бежали, примерно 100 000 человек остаются в Мариуполе и его ближайших окрестностях, которые, как сообщается, в значительной степени находятся под контролем России.
«К сожалению, сегодня нет возможности эвакуировать мирных жителей с «Азовстали», — заявил в четверг мэр Бойченко. «Потому что мы требуем стабильного прекращения огня. Где-то нам нужен один день, чтобы иметь возможность разместить население, которое скрывалось там 57 дней подряд, подвергаясь бомбардировкам, бомбежкам и бомбардировкам».
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в среду, что есть «некоторая надежда на то, что русские» позволят безопасно пройти гражданским лицам и раненым солдатам из Мариуполя. Но она предупредила, что такая договоренность «уже много раз терпела неудачу» и что в конечном итоге русские должны обеспечить безопасный проход.
Она добавила, что осада Мариуполя свидетельствует о «жестокости этой войны» и военных преступлениях, совершенных Владимиром Путиным.
Россия отвергает обвинения в военных преступлениях и утверждает, что ее силы не наносят удары по гражданскому населению.
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