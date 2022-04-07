Украинские власти начали призывать к эвакуации на фоне сообщений о новых обстрелах на востоке

Акции упали, и цены на сырую нефть упали в среду, поскольку инвесторы были обеспокоены повышением процентных ставок и инфляцией, а Россия попала под новые санкции.

Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 144,67 пункта, или 0,4 процента, и закрылся на отметке 34496,51 пункта. Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 43,97 пункта, или 1 процент, до 4481,15 пункта. Но именно технический индекс Nasdaq Composite потерял большую часть своей прибыли, упав на 315,35 пункта, или 2,2 процента, до 13 888,82 пункта.

Рынки были нестабильны в последние дни после того, как управляющий Федеральной резервной системы Лайл Брейнард намекнул, что повышение процентных ставок может быть необходимо для сдерживания инфляции. Протокол мартовского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что многие члены совета директоров выступали за дальнейшее повышение ставки в марте, но в конечном итоге отказались, учитывая повышенную неопределенность, связанную с войной.

Тем временем администрация Байдена ввела новые санкции против Москвы на фоне растущей обеспокоенности гибелью мирных жителей в Украине, нацеленные на два крупнейших банка России, а также на взрослых детей президента России Владимира Путина, в попытке усугубить экономическую изоляцию страны.

Цены на нефть упали после того, как Международное энергетическое агентство, в которое входят 31 страна, включая США, большую часть Европы, Мексику и другие страны, объявило, что оно выпустит нефть из резервов вместе с США в рамках постоянных усилий по сдерживанию цен. Цены на нефть были неустойчивыми после того, как 24 февраля Россия, один из крупнейших мировых поставщиков энергоносителей, вторглась в Украину.

Нефть West Texas Intermediate, эталон США, подешевела на 4,9% до примерно 97 долларов за баррель. Нефть марки Brent, мировой эталон, упала на 4,3 процента до 102 долларов. По данным AAA, средний национальный галлон газа упал до 4,16 доллара. Это на 8 центов меньше, чем на прошлой неделе, но все еще на 16 центов выше, чем в прошлом месяце, и на 1,29 доллара больше, чем год назад. READ Россия заявляет, что новая ядерная ракета будет готова в 2022 году и обеспечит безопасность на 35-40 лет