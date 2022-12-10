украинские военные дневники: ведение умной войны против России | Новости мира

Сначала украинцы использовали свои смартфоны, чтобы оповещать других о воздушном налете.

Теперь вместо того, чтобы использовать набор приложений для отслеживания российских ракет, направляющихся в сторону их страны, они сменили навыки.

С начала войны Россия выпустила более 1000 ракет по энергосистеме Украины. По словам правительственных чиновников, электросеть страны в настоящее время упала до 50%.

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Но, выступая в последнем выпуске подкаста Sky News Ukraine War Diaries, киевлянин Ильяс Вертив объясняет, почему осажденным жителям сейчас иногда предпочитают интернет, а не свет и тепло.

«Неделю назад у меня отключили электричество, и у меня нет электричества», — объясняет он. «Но что еще более важно, у меня нет стабильного подключения к Интернету.

«Я имею в виду, что я не получаю информацию из разных источников о том, какова ситуация на данный момент.

«Telegram — это, по сути, мессенджер. [app] Вы можете размещать любую информацию в разных «каналах». У меня мало каналов.

«Одна из них дает вам информацию о том, как и когда передвигаются ВВС России, везут ли они ракеты, запускались ли ракеты. Они даже могут размещать перехваты пилотов с российской стороны.«

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Ильяс Вертив — один из немногих украинцев, которые документируют свой опыт для украинских военных дневников Sky News.





5 декабря Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. Как и многие обитатели пещеры, Ильяс использовал приложения для отслеживания атаки с момента ее возникновения до ее возможного выполнения.

«Сегодня [5 December] «Они заранее предупредили, что этот авиаудар опасен и что их самолеты с ракетами массово взлетают», — продолжает Ильяс.

«Еще одно приложение — карта авиаударов. Это карта Украины, и каждый район становится красным, когда начинаются авиаудары в определенном регионе. Мы наносили авиаудары с востока Украины. краснеет… авиаудары нарастали. , если большая часть площадей на карте прикрыта, начну паковать вещи… и готовиться идти в подвал, рано или поздно до Киева дойдет

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Ильяс использует приложение тепловой карты для отслеживания российских авиаударов по Украине в режиме реального времени.



«При этом вы слышите настоящую сирену за пределами своей квартиры, и в то же время у вас на телефоне есть уведомление, которое звучит как сирена.

«Я действительно могу строить какие-то планы — как действовать, что делать, куда идти. Могу заранее предупредить родителей — они должны быть готовы выйти на крыльцо или в безопасное место».

Еженедельный подкаст Ukraine War Diaries от создателей отмеченного наградами Storycast Sky News рассказывает о жизни и выживших на новом европейском фронте.

Продюсер: Роберт Малхерн

Цифровая реклама и дополнительные тексты: Дэвид Сибагубагу