Украинские военные заявили, что украинские силы сталкиваются с интенсивными атаками России

Кадр из этого файла, снятый с фотографии AFP, показывает вид с воздуха на разрушения во время боев в городе Бахмут (AFPTV/AFP via Getty Images)

в украинец Военные заявили, что за последние сутки отразили несколько атак на востоке Донецка.

Русский Войска продолжали обстрел населенных пунктов вдоль линии фронта в Бахмуте по мере приближения к городу, за который шли ожесточенные бои.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Серский посетил Пахмут в пятницу, чтобы проинформировать местных командиров о том, как повысить обороноспособность передовых войск.

Денис Ярославский, командующий подразделением украинской армии в Бахмуте, сообщил Espresso TV, что части некоторых подразделений получили приказ отойти на более безопасные позиции, назвав ситуацию с утра «бойней с обеих сторон».

Ранее на этой неделе Евгений Пригожин из группы Вагнера заявил, что его силы взяли под контроль как Яхдуну, так и близлежащее село Берговка, хотя украинские военные опровергли это.

По его словам, сейчас город полностью оцеплен, и для украинских сил осталась только одна дорога.

Подразделения ЧВК Вагнера практически окружили Хмута. Есть только один выход. «Щипцы смыкаются».

Победа под Бахмутом, городом Донецкой губернии с довоенным населением около 70 000 человек, дала бы Россия Первый крупный приз за дорогостоящее зимнее наступление после того, как в прошлом году он призвал сотни тысяч резервистов.

Кадры с беспилотников на этой неделе показали разрушения в Бахмуте, многие здания были разрушены в результате боевых действий. Считается, что в городе осталось около 5 000 человек из довоенного населения в 70 000 человек.

Бахмут был приоритетной целью для вагнеровской милиции с прошлой осени, которая сосредоточила ресурсы и живую силу в регионе.

Западные аналитики утверждают, что группа использовала атаки «живой волны», напоминающие тактику Первой мировой войны, в попытке сломить оборону Украины. В одной оценке НАТО утверждалось, что Россия теряет до 2000 солдат на каждые 100 ярдов.

Силы Вагнера пополнились заключенными, которых завербовали с обещанием свободы, если они продержатся на фронте шесть месяцев.

История продолжается

На фоне ситуации в Бахмуте официальные лица США призвали украинское военное командование перенаправить свое внимание на подготовку к контрнаступлению по освобождению оккупированных Россией территорий.

Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что «нам важно отстоять его, но не любой ценой».

«После освобождения Яхьядина наступательные части Вагнера продолжают наступление», — сообщил в телеграмме российский телеканал «Рибар», утверждая, что город практически окружен. «Единственный путь в город лежит по проселочной дороге… ее состояние не позволяет использовать ее должным образом».

Другие направления вдоль линии фронта столкнулись с неудачами. В шахтерском городке Вохлидар на юге военные каналы сообщили о тяжелых потерях среди русских. Но наступление продолжается, силы сосредоточены вокруг маленького городка.