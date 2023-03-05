Украинские военные заявили, что украинские силы сталкиваются с интенсивными атаками России

в украинец Военные заявили, что за последние сутки отразили несколько атак на востоке Донецка.
Русский Войска продолжали обстрел населенных пунктов вдоль линии фронта в Бахмуте по мере приближения к городу, за который шли ожесточенные бои.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Серский посетил Пахмут в пятницу, чтобы проинформировать местных командиров о том, как повысить обороноспособность передовых войск.
Денис Ярославский, командующий подразделением украинской армии в Бахмуте, сообщил Espresso TV, что части некоторых подразделений получили приказ отойти на более безопасные позиции, назвав ситуацию с утра «бойней с обеих сторон».
Ранее на этой неделе Евгений Пригожин из группы Вагнера заявил, что его силы взяли под контроль как Яхдуну, так и близлежащее село Берговка, хотя украинские военные опровергли это.
По его словам, сейчас город полностью оцеплен, и для украинских сил осталась только одна дорога.
Подразделения ЧВК Вагнера практически окружили Хмута. Есть только один выход. «Щипцы смыкаются».
Победа под Бахмутом, городом Донецкой губернии с довоенным населением около 70 000 человек, дала бы Россия Первый крупный приз за дорогостоящее зимнее наступление после того, как в прошлом году он призвал сотни тысяч резервистов.
Кадры с беспилотников на этой неделе показали разрушения в Бахмуте, многие здания были разрушены в результате боевых действий. Считается, что в городе осталось около 5 000 человек из довоенного населения в 70 000 человек.
Бахмут был приоритетной целью для вагнеровской милиции с прошлой осени, которая сосредоточила ресурсы и живую силу в регионе.
Западные аналитики утверждают, что группа использовала атаки «живой волны», напоминающие тактику Первой мировой войны, в попытке сломить оборону Украины. В одной оценке НАТО утверждалось, что Россия теряет до 2000 солдат на каждые 100 ярдов.
Силы Вагнера пополнились заключенными, которых завербовали с обещанием свободы, если они продержатся на фронте шесть месяцев.
На фоне ситуации в Бахмуте официальные лица США призвали украинское военное командование перенаправить свое внимание на подготовку к контрнаступлению по освобождению оккупированных Россией территорий.
Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что «нам важно отстоять его, но не любой ценой».
«После освобождения Яхьядина наступательные части Вагнера продолжают наступление», — сообщил в телеграмме российский телеканал «Рибар», утверждая, что город практически окружен. «Единственный путь в город лежит по проселочной дороге… ее состояние не позволяет использовать ее должным образом».
Другие направления вдоль линии фронта столкнулись с неудачами. В шахтерском городке Вохлидар на юге военные каналы сообщили о тяжелых потерях среди русских. Но наступление продолжается, силы сосредоточены вокруг маленького городка.
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