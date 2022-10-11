Украинские гольфисты отдыхают от войны с Россией в Сент-Эндрюсе

Когда в феврале началось российское вторжение в Украину, группу молодых игроков по программе развития Украинской федерации гольфа перевезли по Европе.

Впервые после вынужденного бегства из раздираемой войной страны семеро детей воссоединились в Шотландии на прошлой неделе в гольф-лагере Project Ukraine, который был организован группой женщин в рамках программы R&A’s Ladies Golf Leadership Development Programme.

Женщин вдохновила Вероника Растворцева, коллега, которая во время участия в онлайн-воркшопе эмоционально описала, через что прошла ее семья в Украине. Оттуда был создан Project Ukraine для поддержки гольф-сообщества в Украине.

«Мы все наблюдали за зверствами, разворачивающимися в Украине, и были вынуждены помочь, услышав, как наша коллега Вероника Расворцева описала, через что она прошла в первые дни вторжения», — сказал Тони Зверблисс из «Проекта Украина». «К счастью, ей удалось вывезти свою семью из страны, но с тех пор она неустанно работает над этим проектом из своего временного дома в Бельгии. Группа помогала координировать свои действия с Украинской ассоциацией гольфа и семьями, которые мы поддерживаем».

Лагерь в Macdonald Cardrona Golf & Spa включал в себя занятия по гольфу, занятия по оздоровлению и развитию умственных способностей, а также мастер-классы по игре в гольф. В прошлую субботу была сыграна игра против игроков из Фонда Стивена Галлахера, молодежной программы по гольфу в Шотландии. В воскресенье участники лагеря посетили последний день чемпионата Alfred Dunhill Links Championship в Сент-Эндрюсе, где они дали интервью Sky Sports и даже встретились с такими людьми, как Рори Макилрой, Адриан Миронке и победитель Райан Фокс.

«Я не сомневаюсь, что этот опыт изменил их жизнь. Поддержка, которую они получили во время этого лагеря от команды Проекта Украина, колоссальна. Я не могу описать, насколько важно было для этих детей снова собраться как семья, вернуть их обратно. к мячу, чтобы поиграть в гольф, посидеть и поболтать в холле и поделиться тем, через что они прошли в прошлом, — сказала Растворцева, приехавшая в лагерь со своими двумя дочерьми.

«Наша цель состояла в том, чтобы лагерь вселил надежду и вдохновение», — сказал Зверблисс. «Мы хотим, чтобы мечты и устремления молодых игроков в гольф выжили, несмотря на разруху, с которой они столкнулись дома в Украине».

«Их мечты сбылись — они встретили Рори Макилроя и пожали ему руку. Они получили приветственное письмо от Томми Флитвуда — это мечта любого молодого человека. К сожалению, все эти дети травмированы — но для нас это было очень важно отложить ненадолго», — добавила Растворцева. «Мы надеемся, что проект «Украина» и впредь сможет помогать другим семьям и молодым игрокам в гольф, потому что есть много других людей, которые нуждаются в нашей помощи. Им нужна поддержка в образовании и регулярном возвращении их на поле для гольфа. Им нужно помнить об этих чувства, которые они испытали, когда смогли поиграть в гольф у себя на родине, чего, к сожалению, они не могли делать долгое время.

«Когда эти дети вырастут через несколько лет, они лучше поймут, как этот лагерь повлиял на их траекторию. Это вдохновение».