Украинские евреи исторически говорят по-русски. Война меняет это

ЛЬВОВ, Украина (JTA) — Трое раввинов сидели за завтраком в городской синагоге Цури-Гелуд, обсуждая войну России против страны, в которой они работают, на смеси идиш, иврита и русского. Они назвали свои родные города Луганск, Львов и Днепр — русские названия украинских городов, которые попали в заголовки международных газет после вторжения России в Украину в феврале.

Хотя они были сосредоточены на успехах Украины в боевых действиях, раввины не произнесли ни слова по-украински. как? Как и подавляющее большинство евреев Украины, никто из них не говорит на официальном языке страны.

Русский долгое время был первым языком широкого круга украинцев, в том числе большинства евреев страны. Но после российского вторжения многие украинцы решили, что хотят меньше говорить по-русски и по-украински. Многие евреи, также потрясенные видом тысяч русских солдат, пересекающих границу Украины и желающих показать свой украинский дух, сделали такой же выбор, даже если это означало нарушение давней языковой традиции.

Поэтому, когда преемники раввинов встречаются за блинами со сметаной, они будут более склонны представляться как раввины Луганска, Львова и Днепра — украинские названия их страны, которые стали стандартом в английском языке. Вероятно также, что они смогут раздавать своим ученикам и верующим копии на украинском языке центральных еврейских текстов, которых сейчас просто не существует.

Многие мои друзья говорят, что им стыдно использовать русский язык. Раввин Меир Штамплер из Днепра сказал: «Они говорят, что мы украинские евреи, а Россия — террористическое государство, которое борется с нами, и мы не должны использовать их язык». Другие так говорят [Russian president Vladimir] Путин не говорит по-русски. Это проблема».

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«Это то, что люди обсуждают все время», — добавил он.

Десять лет назад половина всех украинцев говорили, что говорят на русском как на родном языке. Это число упало до 20%, отчасти из-за негодования по поводу агрессии России в Крыму, спорном регионе, который она силой аннексировала в 2014 году. Но евреи оставались в основном русскоязычными, даже в тех частях Западной Украины, где долгое время проживали украинцы. доминирующий язык. (Русский и украинский лингвистически родственны, но их носители не могут понять друг друга.)

Война России с Украиной заставила украинских евреев наверстать упущенное. Стэмплер, который возглавляет Федерацию еврейских общин, орган хасидского движения Хабад-Любавич, который управляет сетью из 36 синагог по всей Украине, делает суровый прогноз: «Через 10 лет каждый еврей в Украине будет говорить по-украински».

доминирование России среди Украинские евреи, которых до войны насчитывалось несколько десятков тысячимеет глубокие корни.

«Исторический путь евреев на территории нынешней Украины привел их в девятнадцатом веке к принятию русского языка, а не украинского», — говорит историк Натан Меир, профессор иудаики Портлендского государственного университета. «Это произошло потому, что украинский язык рассматривался как крестьянский, не связанный с высокой культурой, и потому, что в то время не было экономических преимуществ для принятия украинского языка».

Надписи в синагоге в Украине написаны как на украинском, так и на русском языках. (Джейкоб Джуда/GTA)

Теперь преимущества украинизации — демонстрация патриотической лояльности в военное время — как нельзя более очевидны.

«Евреи чувствуют себя полностью интегрированными в украинское общество, но переход к украинизации, даже если он будет постепенным, сделает его более ощутимым, чем когда-либо», — сказал Меир, назвав российское вторжение «полностью изменившим правила игры» для украинских евреев. . «Они будут восприниматься более сильно, чем они были, как полностью украинские и часть ткани украинского общества».

Большинство украинских евреев, особенно те, кто получил образование после распада Советского Союза, теперь немного говорят по-украински. Но их способности часто зависят от того, где они выросли: многие евреи в русскоязычных городах, таких как Одесса, Днепр или Харьков, могут испытывать трудности с изучением языка, а их бабушки и дедушки часто вообще не говорили на нем.

«Дома на украинском говорили не более 20%», — говорит Стэмплер. «Принимает президент [Volodymyr] Зеленский. Он знал украинский, но дома не говорил на нем, и ему пришлось подтянуть его, когда он стал начальником.

Еврейской общине было бы нелегко внезапно перейти на украинский, самый распространенный европейский язык, без стандартизированного перевода Торы.

Книги на иврите и русском на книжной полке в Меджибоже. (Джейкоб Джуда/GTA)

Два года назад группа переводчиков, работающих в Израиле, Австрии и Венгрии, начала работу над переводом еврейских текстов на украинский язык. Но до русского вторжения результатом этих усилий был пока только украинский псалтырь, или теилим.

В мае, через два месяца после войны, было принято решение ускорить работу над Ежедневником. может следовать Торе.

«Молчать тяжело», — сказал Стэмплер, курирующий команду из полудюжины переводчиков со своей базы в Днепре, используя еврейское слово для обозначения печатной формы Пятикнижия. «Мы работаем над этим».

Хотя на перевод священных текстов могли уйти годы, другие изменения происходили гораздо быстрее. Брошюры, брошюры и альманахи, считавшиеся нормой в любом еврейском центре Украины, были быстро заменены русскими на украинские, по крайней мере, в штаб-квартире Федерации. До февраля его часто производили и печатали российские еврейские общины, а для простоты делились с украинцами.

Историк Меир сказал: «Это отличие от евреев России было бы огромным». «До этого момента они по сути составляли единое языковое и культурное пространство, между которым могли свободно перемещаться все евреи, будь то в Украине, России или Беларуси».

Теперь отношения между этими сообществами сложно поддерживать с точки зрения логистики — торговые пути могут быть разорваны — и, вероятно, это станет помехой в то время, когда любой в России или Украине, проявляющий близость к другой стране, может столкнуться с подозрениями или санкциями.

«Этот сдвиг, если он действительно произойдет, определит совершенно новое культурное пространство для украинских евреев и станет почти провозглашением независимости, — сказал Меир, — или, по крайней мере, это стремление, потому что многое из их наследия остается в русский язык, и пройдет много времени, прежде чем они смогут полностью отделиться».

Этот процесс разделения, который явно начал формироваться после 2014 г., ускорился: «Мы начали делать что-то сами, — сказал Стэмплер. «Раньше мы делали около 20% на украинском языке для евреев в западных городах, таких как Львов, Ивано-Франковск и Ужгород, но сейчас мы делаем гораздо более сильный толчок».

Украинка показывает свой еврейский календарь на украинском языке как предмет гордости, сентябрь 2022 г. (Джейкоб Джуда/JTA)

По оценкам, к сентябрю около 75% материалов, распространяемых Федерацией еврейских общин среди украинских еврейских общин, были на украинском языке, по сравнению с 20% до 35% в январе.

Молодые раввины, которые приезжают из США или Израиля, чтобы служить небольшим еврейским общинам по всей Украине, теперь говорят, что им пришлось добавить украинский к своим урокам русского.

«Я начал с русского», — сказал один из раввинов, работающих в Венеции, пока летом не решил, что ему нужно выучить украинский. «Я понял, что должен выучить украинский язык, потому что он нужен мне на улице. Он нужен мне для общения с правительством и СМИ».

Некоторые украинские евреи голосуют своими голосами.

«Всю свою жизнь я говорила только по-русски», — сказала Ольга Бересонко, которая до войны жила в Николаеве на юге Украины. «Но после 24 февраля я говорю только по-украински».

Этой осенью Бересенко выступала возле львовской синагоги, когда она и другие беженцы ждали продуктовых наборов. Она бежала из Николаева, который неоднократно подвергался нападениям российских войск, во Львов с матерью и двумя детьми, пока ее муж был на передовой.

Ее детям трудно адаптироваться к эксклюзивной украинской среде Львова, но она уверена, что они принесут изменения. «Они будут говорить на украинском как на родном языке», — сказал Бересонко.

Вопрос о том, насколько украинизация изменит местные еврейские общины, является предметом споров. Раввин Шалом Чобин, бежавший в Киев в 2014 году из своей родной общины Луганска, преимущественно русскоязычного города, захваченного в то время пророссийскими сепаратистами, сказал, что он также считает, что украинцы заменят Россию в качестве языка общения для украинских евреев.

«Они потихоньку начинают говорить по-украински», — сказал он. «Нет проблем. В Америке много евреев, говорящих по-английски. Мы живем здесь и говорим на языках тех мест, где живем. Это нормально».

Но Гопин сказал, что языковой сдвиг «ничего не значит» на фоне других проблем, с которыми сталкиваются евреи в Украине, где Русская война угрожает свести на нет 30 лет строительства еврейской общиныв основном, хотя и не возглавляемое Хабадом, ортодоксальным движением Геппенов.

Он сказал: «Проблема евреев Украины не в языке». «Дело в том, как часто они ходят в синагогу или сколько детей ходит в еврейские школы, а не в том, о чем они говорят».

45-летняя Наталья Козачук, еврейка-предприниматель из Львова, видит положительную сторону в отказе от русского, своего родного языка. Она начала говорить со своими детьми только на украинском языке.

«Было бы очень хорошо, если бы евреи больше говорили по-украински», — сказал Козачук. По ее словам, это был единственный способ, которым евреи могли «узнать больше об украинском народе», «об его истории, положительных качествах и сильных сторонах Украины».

Она добавила: «От этого может исходить только хорошее». «Мы лучше поймем друг друга».