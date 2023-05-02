Украинские защитники вытесняют российские войска с некоторых позиций в Бахмуте – украинский генерал

КИЕВ (Рейтер) — Высокопоставленный украинский генерал заявил в понедельник, что украинские подразделения вытеснили российские войска с некоторых позиций в Бахмуте на фоне ожесточенных боев, где, по мнению Белого дома, за последние пять лет было убито более 20 000 российских боевиков. Месяцы.

«Ситуация (в Бахмуте) очень сложная», — заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Серский в заявлении в приложении для обмена сообщениями Telegram.

«При этом в последние дни противник контратаковал наши части в отдельных районах города и оставил некоторые позиции», — сказал он.

Десятимесячная битва за контроль над восточноукраинским городом приобрела символическое значение для обеих сторон. Он стал точкой опоры войны, в которой с конца 2022 года линия фронта почти не изменилась, и обе стороны вынуждены искать прорыв.

Серский сказал, что свежие российские части, в том числе десантники и бойцы группы наемников Вагнера, «постоянно бросаются в бой», несмотря на большие потери, добавив: «Но противник не в состоянии удержать город».

В понедельник Белый дом заявил, что из 20 000 российских боевиков, убитых в Бахмуте за последние месяцы, половина принадлежала к группе Вагнера.

Евгений Пригожин, глава Вагнера, заявил в Telegram в понедельник, что его бойцам требуется около 300 тонн артиллерийских снарядов в день для атаки на Бахмут, но они получили только треть от этого количества.

«Триста тонн в день — это 10 транспортных контейнеров — совсем немного», — сказал Пригожин, который часто конфликтовал с российским оборонным ведомством из-за того, как он ведет войну на Украине, и из-за того, что, по его словам, недостаточно поддерживает своих бойцов.

В отдельном посте в понедельник вечером Пригожин сообщил, что его войска продвинулись примерно на 120 метров вглубь Бахмута и потеряли 86 бойцов.

Российские силы неуклонно наращивали свои успехи в Бахмуте, но официальный представитель украинских военных заявил в воскресенье, что защитники все еще могут снабжаться продовольствием, боеприпасами и медикаментами.

Ожидается, что вскоре Киев начнет контрнаступление, чтобы отбить большие участки территории на востоке и юге, которые российские войска оккупировали после вторжения 15 месяцев назад.

(Отчетность Дэна Беличука) Редактирование Саймона Кэмерона Мура

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