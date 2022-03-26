Украинские и российские студенты в Haverford College поддерживают друг друга

Когда студентка Хаверфордского колледжа из Москвы прошла курс «правосудия переходного периода» и узнала о войне и судах по делам о геноциде, она сказала, что никогда не думала, что однажды увидит, как ее страна совершает такие преступления.

«Я никогда не думала, что окажусь на стороне виновных в геноциде», — сказала 22-летняя студентка сравнительного литературоведения, ее голос был полон эмоций.

Однажды вечером на прошлой неделе рядом с ней за столом в библиотеке колледжа сидел Оле Шостак, 21 год, второкурсник из Хаверфорда из Украины.

«Я не думаю, что вы на стороне преступников», — сказал Шостак. «Я пришел с той стороны, но, заняв позицию, вы не там».

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Так было в отборном гуманитарном колледже с 1435 студентами на главной линии, небольшой группе украинских и российских студентов, поддерживающих друг друга и объединяющихся против войны, которая разрушит одну из их стран и разделит другую. Они вызвались и собрали деньги, чтобы поддержать украинцев на родине и лоббировать свои колледжи, чтобы привлечь больше украинских студентов в школу, больше рассказывать о стране, ее языке и политике и решительно выступать против войны.

Они также сформировали группу со своими сверстниками в колледжах Суортмор и Брин-Мор. Шостак и российский студент, пожелавшие остаться неназванными, потому что правительство может преследовать русских за высказывания, Недавно они обратились к классу в Хаверфорде под названием «Политика насилия», где смогли поделиться своими чувствами и переживаниями их семей.

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По словам Шостака, который работал с организацией по сбору денег и покупке медицинского оборудования для солдат.

И они сделали это, переживая собственные глубокие страдания, понимая, что их близкие за тысячи миль от них в опасности.

По всему региону колледжи, в которых обучаются иностранные студенты как из Украины, так и из России, а по всей стране обучается менее 7000 студентов, стремятся оказывать поддержку и проводить марши солидарности. По данным Института международного образования, в 2020-2021 годах в американских колледжах обучались 1739 студентов из Украины и 4805 студентов из России.

В Университете Ньюмана в Астоне студенты и преподаватели-добровольцы приготовили и отправили более 15 000 обедов украинским беженцам в Польше, сообщил пресс-секретарь Стив Белл. Белл сказал, что сестры Святого Франциска Ньюман также покрывают расходы украинского студента, который больше не может платить за обучение, потому что его семья была вынуждена бросить работу и покинуть страну.

Хаверфорд, со своей стороны, общается со студентами — двое из Украины и четверо из России — оказывает финансовую, академическую и личную поддержку.

«Мой офис немедленно начал рассматривать дела отдельных студентов о финансовой помощи», — сказал Джон Макнайт, декан колледжа.

Он сказал, что Хаверфорд также по просьбе студентов организует летнее проживание и позволяет студентам выбирать оценки «зачет/незачет» для снятия стресса.

«Хаверфорд делал это на протяжении поколений ради студентов, и, к счастью, война не так часто приводила к семейным и личным трагедиям», — сказала президент Хаверфорда Венди Рэймонд. Хаверфорд ответил: «Мы вас поняли».

Все члены ее большой семьи потеряли работу, говорит 22-летняя Ирина Ховряк, студентка старшего курса информатики из Львова, города на западе Украины недалеко от польской границы.

«Все свои сбережения они смогли снять, вот на что они сейчас расходуются», — сказал Джофриак, который был последним домом на зимние каникулы перед началом войны.

Ее мать, проработавшая в банках более 20 лет, бежала из страны вместе с младшим братом Джофриака. Ее отец идет добровольцем в армию, а одна из ее бабушек, которая раньше преподавала в детском саду, теперь периодически идет туда добровольцем, где также есть приют для местного населения.

«Она открывала его каждый раз, когда звучала тревога о воздушном налете, и доставляла туда детей», — сказала она. «Это душераздирающе, потому что они не понимают».

Но, по ее словам, по сравнению со многими другими местами, ее городу повезло, несмотря на недавний обстрел 30 ракетами маленького городка, где живет большая семья.

«Больше нет безопасного места», — сказала она.

Она сказала, что уже получила полный пакет финансовой помощи, но Хаверфорд вмешался, чтобы помочь с другими счетами. Она сказала, что также работает столько часов, сколько возможно.

У матери Шостака, которая живет в Крупивницком, городе в центральной Украине, был рак с метастазами, и она ехала в Харьков, город на севере Украины, для лечения в рамках клинических испытаний.

«Но из-за войны большая часть города была разрушена, и клинические испытания больше не проводятся», — сказал он.

Несколько дней назад его мать позвонила в компанию Pfizer, которая отправила ей лекарство на тысячи долларов, но посылка была утеряна, сказал он.

Как все это влияет на нас, студентов? Так сказал Шостак, Двойная специальность в области компьютерных наук и неврологии. «Я не хожу на занятия. Я пытаюсь связаться с ними в Украине и выяснить, куда делся пакет. Это моя первоочередная задача, а не изучать Аристотеля на уроках философии».

Он сказал, что его отец и брат добровольно служат в армии, как и многие его друзья, которые учились в военных училищах. Я чувствовал себя виноватым.

«Я могу бороться, а меня там нет. Я нахожусь за тысячи миль, чтобы собрать деньги, но помощь приходит по-разному», — сказал он. Я думаю, что то, что я здесь делаю, правильно и важно».

Он призывает как можно больше людей занять определенную позицию, поэтому он и другие ученики написали письмо Хаверфорду, а также Суортмору и Брин-Мору, прося школы, среди прочего, сделать решительное заявление в поддержку Украины.

Дело не только в суверенитете Украины или защите границ или в том, что Путин идиот. Речь идет о защите мира, демократии и основных ценностей, на которых построен весь мир».

Рэймонд, президент Хаверфорда, выступил с заявлением, хотя и позже, чем хотели студенты, в котором осудил войну и поддержал не только украинцев, но и русских, поддерживающих украинцев. После того, как студенты вернулись с весенних каникул, около 100 студентов и сотрудников Green College собрались, чтобы спокойно поразмышлять о школьных квакерских традициях со словами тех, кто решил принять участие.

Студентка из Москвы подчеркнула, что то, что она переживает, меркнет по сравнению с тем, что переживают ее украинские друзья. Родившаяся за шесть месяцев до прихода к власти Владимира Путина, она сказала, что ей трудно общаться с семьей и близкими в России, потому что она поддерживает санкции против страны и осуждает правительство.

Она сказала, что большинство людей, которых она знает, чувствуют то же, что и ты, но боятся говорить об этом. Она сказала, что ее отец уже несколько лет безработный, а мать получает пенсию. Она сказала, что у нее также есть старший брат с множественными нарушениями.

Работая в Хаверфорде почти четыре года, она также занимается политологией, а предыдущая пара добровольно работала в некоммерческой организации, которая оказывает юридическую помощь антивоенным протестующим и преследуемым людям в России. С началом войны она почувствовала, что для нее важнее Она сказала: Встаньте.

«Я считаю своим долгом как россиянки участвовать, присутствовать с моими украинскими друзьями», — сказала она. «Кросс, мы возьмем на себя коллективную ответственность за то, что происходит, и я буду тем, кто вместе с другими русскими будет нести ответственность за то, что происходит после войны, за примирение и за создание места, где ничего подобного больше не повторится».