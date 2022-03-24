Украинские и российские фильмы представили на Международном кинофестивале в Форт-Смит

Форт-Смит, Арканзас. (KNWA/KFTA) — Фильм из Украины и фильм из России были среди более чем 100 заявок на Международный кинофестиваль в Форт-Смит в этом году.

Российский режиссер Роман Сеницын, победивший на фестивале в прошлом году, в этом году представил свой фильм «Один». Генеральный директор Международного кинофестиваля в Форт-Смит Брэндон Чейз Голдсмит заявил, что общался с российским режиссером во время антивоенных протестов в стране.

«Он объяснял мне, как удвоился их обменный курс, — сказал Голдсмит. «Он показывал фотографии пустых полок в магазинах в России».

Кинематографистов приглашают представить свои работы на Международный кинофестиваль в Форт-Смит.



Между тем, съемки украинского фильма «Валера» завершились в стране накануне российского вторжения. Голдсмит сказал, что фильм может показать некоторые из последних снимков страны перед войной. Он сказал, что сюжет фильма также подходит для описания мужества украинского народа в настоящее время.

«Он тот парень, который не хочет быть героем из рассказов, но это то, что люди в Украине должны делать прямо сейчас», — сказал Голдсмит.

На фестиваль было представлено более 190 фильмов из 34 стран мира. То фестиваль Он пройдет 26 и 27 августа.