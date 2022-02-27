Украинские кино- и телекомпании призывают бойкотировать российские СМИ и торговые отношения: The Tribune India

Лос-Анджелес, 27 февраля.

Украинские организации кино и телевидения начали призывать к бойкоту российских СМИ и разрыву коммерческих связей с российскими организациями.

В последние годы российская кино- и телеиндустрия неуклонно росла: такие мероприятия, как Major Buyers Event — ежегодная демонстрация контента, организованная российским агентством по продвижению фильмов «Роскино», — в прошлом году привлекли 200 международных покупателей.

Теперь многие из этих отношений подвергнутся испытанию на мировой арене, поскольку украинские СМИ призывают бойкотировать все деловые отношения с Россией, согласно различным сообщениям.

Организаторы Kiev Media Week, международного рынка кино и телевидения, существующего 10 лет и обслуживающего Восточную Европу, призвали запретить российскую рекламу.

В распространенном в субботу письме международным СМИ, в том числе Variety, группа попросила сторонников Украины прекратить вещание любых российских каналов из их стран.

В письме говорилось, что «режим Путина обострил текущую войну всеми имеющимися средствами, а это значит, что медиасфера станет полем боя во всем мире».

«Поэтому мы призываем международные СМИ противостоять ядовитой российской пропаганде и объединить усилия, чтобы остановить вещание российского телевидения в ваших странах». Организаторы Kiev Media Week поддержали политику Министерства культуры и информации Украины, которое в субботу обнародовало планы по единой медиа-стратегии по всей Украине.

Стремясь обеспечить «достоверную и правдивую информацию о войне России против Украины», медиагруппы, в том числе «1+1 Медиа», «СтарЛайтМедиа», «Медиа Группа Украина» и «Интер Медиа Группа», начали трансляцию единого информационного бюллетеня под названием «Единые новости».

«Мы объективно и оперативно предоставляем исчерпывающую информацию из разных регионов страны 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — говорится в сообщении. «Мы готовы предоставить наш сигнал телевизионным провайдерам, и поэтому просим вас помочь в распространении этой информации». Группа попросила своих партнеров «закрыть все российские новостные каналы, чтобы откровенная российская пропаганда не выходила за пределы самой России». Сторонников просят заблокировать или прекратить вещание этих каналов на европейских спутниках.

Министерство культуры и информационной политики также попросило YouTube заблокировать российские телеканалы на платформе.

К таким каналам относятся Первый канал, Звезда, ТНТ, Russia Today и Рен ТВ. «Все они являются инструментами российской пропаганды, с помощью которых в Кремле распространяется ложная и вводящая в заблуждение информация», — говорится в заявлении на подтвержденной странице министерства в Facebook.

«Потребление информации от них опасно для «Инфопростора», для Украины и для всего мира». В другом месте Украинская киноакадемия, выступая от имени киносообщества страны, выступила с отдельным призывом запретить российское кино посредством серии из шести запросов.

Группа, подавшая петицию на Change.org, просит Европейский совет исключить Россию из кинофонда Eurimages и расторгнуть все соглашения о совместном производстве.

Он также просит фестивали запретить фильмы российского или совместного производства. В Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров обратились с просьбой запретить аккредитацию Московского международного кинофестиваля.

Группа также просит продюсеров прекратить любые деловые отношения с «коммерческими субъектами Российской Федерации» и «не передавать права интеллектуальной собственности на какие-либо фильмы на территорию Российской Федерации».

Между тем, дистрибьюторов попросили проверить свои контракты с Российской Федерацией. «Фильмы незаконно распространяются на законной территории Украины, а именно: на временно оккупированных территориях Крыма, так называемых «ДНР» и «ЛНР». Выдавая такие лицензии (в частности, изготавливая ключи кмд для кинотеатров), Вы фактически нарушаете суверенитет Украины». Наконец, члены CEPI (Европейская федерация аудиовизуального производства) Dond CFP-E (Европейская федерация коммерческих кинопродюсеров) призвали «прекратить любое сотрудничество с производителями аудиовизуальных материалов, поддерживающих агрессию против Украины, в частности распространение аудиовизуальных произведений». в странах-участницах с участием Актеров и общественных деятелей, поддерживающих российскую преступность.

Украинские силы готовятся ко второму дню российской атаки на столицу. По последним данным BBC, в результате вторжения на сегодняшний день погибли 198 украинцев.

Ян

# украинский кризис