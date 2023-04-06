Украинские направления беженцев в цифрах

Один год войны

24 февраля 2022 года Россия вторглась в восточные регионы Украины, заявив о своих правах на Донецкую и Луганскую области. Так начался один из крупнейших военных конфликтов в современной европейской истории.

После года травм, структурных разрушений и бесчисленных заголовков борьба продолжается. Многие сообщают о воздействии на экономику, социальную демографию и международные отношения, но как наука и академические круги преуспевают в разгар войны?

В разделе «Действия и ответы на конфликты» мы рассмотрим, как шесть основных сценариев формируют науку в глобальном масштабе.

Материальные последствия войны для науки

1. Россия вторгается в Украину

Атака на исследовательскую инфраструктуру Украины разрушительна.

Около 27% зданий были повреждены или разрушены. Ведущие научно-исследовательские центры страны, такие как Харьковский физико-технический институтили крупнейший декаметровый радиотелескоп, лежит в руинах.

Хотя большинство исследовательских центров все еще существуют, многие из них не работают. На фоне перебоев с подачей электроэнергии и непрекращающихся сбоев значительное сокращение финансирования исследований (на целых 50%) свернуло научную активность в стране.

В настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению, но пока неясно, в какой степени он вернется к своей прежней мощности.

2. Украина дает отпор

Поскольку деньги на исследования перенаправляются на нужды вооруженных сил, ученые также изменили свое направление. Военное положение и всеобщая мобилизация привлекли исследователей-мужчин, особенно имеющих военный опыт и в возрасте от 18 до 60 лет.

Женщины были освобождены до июля 2022 года. Те, у кого были ученые степени в области химии, биологии и связи, должны были стать на военный учет.

Для исследователей, как мужчин, так и женщин, эти требования означали пребывание в стране до конца года. Продление мобилизации прекратилось с 19 февраля 2023 года.

Социальные последствия войны для науки

3. Западные лидеры исключают Россию

Год назад ученые и институты по всему миру немедленно вышли на улицы, чтобы выразить протест против российской эскалации:

Еврокомиссия согласилась прекратить выплаты российским участникам и не продлевать контрактные соглашения для Horizon Europe

Программа Сколтеха стоимостью 300 миллионов долларов была закрыта через день после начала войны, и в будущем ее возобновление не предполагалось.

Несколько правительств и исследовательских советов в Европейском союзе заморозили сотрудничество и не поощряют работу с российскими учреждениями.

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) запретила все российские наблюдатели и уволит почти 8% своего персонала — около 1000 российских ученых, чьи контракты с курицей истекают в конце этого года.

Эти и другие убеждения остаются в силе и по сей день, и их поощряет то, что стало известно как «научный бойкот».

Издатели журналов по всему миру ввели некоторые собственные санкции против российских учреждений и ученых в связи с этим бойкотом. Они варьируются от запрета на предоставление русских рукописей (Elsevier’s Журнал молекулярной структуры) для фильтрации журнальных указателей российских статей и авторов.

4. Россия отделяется от Запада

В ответ на введенные против российской экономики санкции Россия прекратила продажу природного газа большинству европейских стран. Учреждения пересматривают свое использование и зависимость от российской энергии, но альтернативы пока недоступны.

Немецкий электронный синхротрон (DESY) в Гамбурге, где находится самый мощный в мире рентгеновский лазер, борется с ростом цен на электроэнергию. Например, Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) уже сократила сбор данных за год на две недели в целях экономии.

Это мешает довоенным проектам продолжать сотрудничество с Россией. В результате возникают вопросы о том, как изъятие повлияет и на российскую науку.

На данный момент это все еще относительно неизвестно, хотя у некоторых есть догадки. Молодые ученые, многим из которых запретили посещать международные конференции и встречи, могут искать работу или возможность развивать свою карьеру в другом месте. Некоторые предполагают возможность эффекта «утечки мозгов», подобного академическим последствиям распада Советского Союза в 1990-х годах.

Как Россия участвовала в международном научном сотрудничестве до войны, до сих пор неизвестно. На данный момент ряд довоенных проектов, начиная от Арктики и заканчивая пожароопасными дебрями северной России, приостановлены. Все эти сценарии рисуют тревожную картину прогресса исследований.

Есть признаки того, что российское научное сотрудничество, возможно, уже началось поворачивает на восток.

Благотворное влияние войны на науку

5. Новые дома для украинской науки

Найти поддержку украинцам, мигрирующим из зоны конфликта, сложно, но возможно. Хотя многие украинские ученые остаются в стране Извлекайте максимум из сложных ситуацийсейчас за границей проживает почти 6000 человек.

Большинство украинских иммигрантов сейчас живут в Польше и Германии. Некоторые ученые продолжают работать удаленно, поддерживая проекты в своих учебных заведениях или в рамках новых исследовательских программ, которые они открыли для себя после переезда.

Эти истории успеха связаны с работой ряда специализированных процессов упаковки, которые помогают поддерживать работу исследователей в европейском сотрудничестве. Такие группы, как MSC4Ukraine, помогают постдокам и исследователям находить новые возможности по всей Европе. Тенденции в социальных сетях, такие как #Science4Ukraine, помогают связать исследователей с другими поддерживающими движениями.

6. Международная реконструкция украинской науки

Различные научно-исследовательские учреждения также оказали поддержку выживанию и восстановлению науки в Украине:

Крупнейшая научная премия, Премия за прорыв, недавно пожертвовала 3 миллиона долларов на финансирование исследовательских программ и усилий по реконструкции.

Федеральные исследовательские советы, такие как в Нидерландах и Швейцарии, также имеют программы поддержки официально уволенных ученых и исследователей.

Европейский Союз изучает новые схемы финансирования, которые могут перенаправить почти 320 миллиардов евро из замороженных федеральных резервов России.

Нет единого мнения о бойкоте

В то время как Западный фронт, похоже, единодушен в своем осуждении войны, международное научное сообщество не полностью согласно с научным бойкотом.

Некоторые ученые утверждают, что исключение российских ученых, особенно тех, кто выражал презрение к войне, наказывает не связанных между собой лиц. Это нарушает преимущества международного научного обмена.

Другие, особенно в экономически зависимых от России странах, отмалчивались или даже поддерживали вторжение. В этих случаях российские научные инициативы могут больше склоняться в их сторону.

Легко увидеть, как война усложняет многие аспекты глобальной исследовательской экосистемы. Как будут развиваться события спустя год, пока остается загадкой. Но одно можно сказать наверняка: наука адаптируется и развивается даже в самые мрачные времена. На данный момент в интересах науки поддерживать все усилия по уменьшению конфликтов.

Полные исходники здесь